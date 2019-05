Meteo:rientra emergenza,ma tregua breve

Sta lentamentendo l'maltempo in Romagna dopo i problemi di ieri. Oggi scuole chiuse a Cesena e in diversi comprensori di Forlì, Ravenna e Cervia. Ripresa la circolazione ferroviaria fra Cesena e Forlì, sulla linea Bologna-Rimini,interrotta ieri per l'esondazione del Savio, che ha portato alla chiusura di alcuni ponti a Cesena.anche in Trentino Alto Adige, ma da giovedì è attesa una nuova perturbazione.anche in Liguria,in attesa di un peggioramento da stasera. Allerta gialla in Sicilia.(Di martedì 14 maggio 2019)