Ghostbusters | The Video Game Remastered classificato in Taiwan

eurogamer

(Di martedì 14 maggio 2019) Come segnala Euror.net, sembra chedi Terminal Reality stia ricevendo il trattamento di rimasterizzazione, stando alla classificazione ratingese.: The, se non vi è familiare, è stato pubblicato per Xbox 360, PS3 e PC nel 2009 e ha offerto un gioco d'azione in terza persona che, da un punto di vista puramente meccanico, era abbastanza sorprendente.Dove: Thepassa da buono a grande, tuttavia, è nella sua autenticità. Il gioco è pura nostalgia. E fa un ottimo lavoro nel catturare la verve e l'arguzia dell'amato franchise - in gran parte grazie al forte coinvolgimento del celebre Dan Aykroyd.Leggi altro...

Eurogamer_it : #GhostbustersTheVideoGame sta per tornare in versione remaster? - GameXperienceIT : Ghostbusters: The Video Game Remastered è stato classificato da un ente di Taiwan - - xboxbrasilcombr : Ghostbusters: The Video Game Remastered é classificado para o Xbox One em Taiwan - -