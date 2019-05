Fa ancora freddo prorogata accensione riscaldamento a L' Aquila e Chieti

Il maltempo non molla - ancora pioggia e freddo : un maggio mai visto prima : Meteo, il maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull’Emilia Romagna ha causato l’esondazione del fiume Savio in provincia di Forlì-Cesena. La ferrovia Rimini-Bologna è stata interrotta, e ora è in graduale ripresa, nel tratto tra Faenza e Cesena, a fini precauzionali a causa della chiusura del ponte della ferrovia sul Savio, e dove si registrano alcune interruzioni sulle strade provinciali in Appennino persmottamenti e frane. ...

Maltempo : in Alto Adige ancora freddo e neve : Terza domenica consecutiva all’insegna del Maltempo in Alto Adige dove nella notte le temperature sono nuovamente precipitate e i fiocchi bianchi sono caduti attorno ai 1200 metri. “Festa della mamma”, da sempre particolarmente molto sentita nella provincia più a nord d’Italia, quindi all’insegna del cielo grigio e di temperature decisamente inferiori alla media del periodo. La neve caduta nelle notte ha imbiancato ...

Maltempo insiste sulla Penisola - nel week end ancora freddo e Neve : Roma - L'impulso freddo di sabato e il vortice in formazione domenica, favoriranno un nuovo deciso calo delle temperature in questo maggio decisamente travagliato dal punto di vista meterologico. Di fatto tornerà così a nevicare fino alle quote medie non solo sulle Alpi ma ancora una volta anche in Appennino, sebbene non alle quote dello scorso weekend che erano davvero basse per il periodo. SABATO - Con l'arrivo di rovesci e ...

Meteo Veneto : ancora molto freddo - -11 a Passo Cimabanche : Temperature minime da pieno inverno la notte scorsa in Veneto, dove l’ondata fredda portata dall’ultima perturbazione mantiene i valori nettamente al di sotto della media stagionale. Il termometro ha segnato -11 a Passo Cimabanche, a pochi chilometri da Cortina, -9 a Passo Pordoi, -10 sulla Piana di Marcesina, nell’altopiano di Asiago, -6 in Val Visdende, -3 sulla Piana del Cansiglio, a soli 1000 metri di quota. Nessun record ...

Meteo : ancora freddo e temporali - anche nel weekend. Primavera dove sei? : Qualcuno ha detto Primavera? Sul calendario è arrivata da più un mese ma, specie nelle ultime settimane, il Meteo continua a giocare brutti scherzi. E, stando agli esperti, la situazione non migliorerà nei prossimi giorni. Dal IlMeteo.it fanno infatti sapere che da mercoledì 8 maggio e per tutta la settimana ci aspetta una nuova raffica di piogge e temporali e che anche il prossimo finesettimana non sarà all’insegna del clima mite e delle ...

Meteo - altro che primavera. Maggio invernale : ancora piogge e freddo : Maggio. Pensi alla primavera piena e invece è tornato l’inverno. ancora piogge e freddo e, addirittura, potrebbe arrivare anche la neve nella giornata di domani, domenica 5 Maggio. Lo prevede, come riporta Il Messaggero, il bollettino Meteo pubblicato sul sito del Centro funzionale della protezione civile della Regione. Domenica è infatti atteso un peggioramento delle condizioni del tempo in Umbria con temperature massime in calo. Nella ...