Agrigento | il teatro Andromeda ha una storia singolare

(Di martedì 14 maggio 2019) Marco Mengoni, dopo tanti concerti soldout in Europa e in Italia, pubblica pochi giorni fa il calendario dei suoi concerti estivi. Una sola tappa in Sicilia al, nel paese di Santo Stefano Quisquina. E dove si trova il paese? E perché undi soli 108 posti? Il paese è in provincia di, nella parte interna e montuosa. E ilè il prodotto di unpastore, Lorenzo Reina, che lo ha ideato e costruito con le sue mani, pietra su pietra e oggi è considerato uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese. La Biennale di architettura di Venezia ne ha raccontato la, ne hanno scritto tanti giornali. Ladi Lorenzo Reina è assai nota, così come il suo viaggio di andata e ritorno dalla pastorizia alla pastorizia con tappa intermedia nel mondo dell’arte e della scultura in particolare. Figlio di pastore, pastore egli stesso ...

