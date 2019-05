liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Prosegue a ritmo serrato l'iter per l'avvio dei lavori all'didi, in provincia di, che serve a trattare l'umido della raccolta differenziata. La settimana scorsa sono stateledi gara, entro fine maggio è attesa

TV7Benevento : Rifiuti: Ragusa, presentate offerte per impianto compostaggio di Vittoria... - CorriereRagusa : Rifiuti, l'assessore Pierobon: 'In giunta via libera al finanziamento di 57 milioni per 5 impianti pubblici' - Pale… -