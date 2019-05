Pippo Civati | ripensaci!

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) di Andrea Taffi Stimo: è stato il primo del Pd a prendere le distanze dall’allora segretario Matteo Renzi (col quale aveva dato inizio alla stagione – quella pura – della Leopolda e del conseguente rinnovamento del Partito democratico), mostrando quel coraggio che tanti suoi colleghi di partito hanno manifestato in seguito (oppure mai). Per cui, quando ho letto della sua decisione di interrompere la sua campagna elettorale per le Europee, perché nella lista Europa Verde (della quale il suo partito faceva parte) sarebbero presenti due candidate vicine all’estrema destra, mi sono molto meravigliato., come tutti noi, ha appreso la notizia da un articolo apparso su Il Foglio, e dopo aver chiesto chiarimenti ai vertici di Europa Verde, non soddisfatto degli stessi, ha preso la sua decisione. Politica Di F. ...

