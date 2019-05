Panchina Juve | possibile stop per Conte | il motivo è il difficile rapporto con Agnelli

Boniek lancia una frecciata alla Juve - poi il messaggio sulla Panchina della Roma : “Da tifoso direi che la Roma ha vinto giocando bene, pero’ la Juventus e’ gia’ appagata, non spinge troppo sull’acceleratore e non ha messo in campo la giusta cattiveria. E, grazie alle parate di Mirante, ha conquistato un successo importante per l’accesso in Europa”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, dell’ex attaccante di Roma e Juventus Zbigniew ...

Roma-Juventus 0-0 Diretta Ranieri sceglie il 4-3-3 con Zaniolo - Nzonzi e Pellegrini. In Panchina De Rossi : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...

Panchina Juve - tentazione Pochettino : il nome intriga i bookmakers : Panchina Juve – Per i bookmakers spunta un nome a sorpresa per la Panchina della Juventus: è Mauricio Pochettino uno dei candidati forti per la sostituzione di Massimiliano Allegri in caso di addio. Il tecnico argentino del Tottenham ha annunciato proprio oggi che difficilmente resterà alla guida degli Spurs anche il prossimo anno. Parole che suonano come un addio quelle di Pochettino. La nuova opzione ha intrigato anche i betting ...

Sui giornali spunta l’ipotesi Sarri per la Panchina della Juve : Nel toto-panchina bianconero spunta a sorpresa, accanto a quelli già fatti, un nuovo nome, quello di Maurizio Sarri. La Gazzetta dello Sport esamina i motivi dell’insoddisfazione nei confronti della stagione della Juventus. A parte l’eliminazione dalla Champions, quello che ha convinto meno, quest’anno, è stato il livello di gioco del club di Agnelli. Questo farebbe ipotizzare la ricerca, per il dopo Allegri, di un allenatore ...

Valcareggi : 'Allegri si fermerà un anno - liberando la Panchina della Juve per Conte' : Uno degli argomenti più chiacchierati in tema calciomercato di Serie A è sicuramente la situazione panchina in casa Juventus: l'attesa principale infatti riguarda l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che secondo alcune indiscrezioni avrebbero dovuto incontrarsi già dopo il 1 maggio. Sono passati quindi diversi giorni e i dubbi sulla permanenza del tecnico toscano iniziano ad ...

Juve U23 : per la Panchina sale Pirlo : TORINO - La differenza di eco mediatica è di gran lunga superiore alla differenza di due categorie che passa tra la Serie A e la Serie C, teatri dove le due squadre si esibiscono. Anche la panchina ...

Panchina Juventus - le richieste di Allegri ad Agnelli aumentano le possibilità di divorzio [DETTAGLI] : Panchina Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus per la Panchina tra voci, conferme e smentite. La certezza al momento è una sola, non è fatta per il ritorno di Antonio Conte come circolato nelle ultime ore, anzi l’ex Nazionale è ad un passo dalla Panchina dell’Inter. In casa Juventus invece la situazione è molto più complicata con una decisione definitiva che non è stata presa, da entrambe le parti. Ma facciamo ...

Juventus - la Panchina di Allegri traballa : atteso vertice con Agnelli - pronto Conte : La permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus non è più cosa certa. Anzi, ad oggi sarebbe quasi più clamorosa una sua riconferma. Questo raccontano le voci che arrivano da Torino, confermate dal quotidiano della città, La Stampa, che dà quasi per fatto il ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Nel frattempo Allegri ha diretto normalmente l’allenamento in vista della partita di domenica contro la Roma, mentre il presidente ...

Juventus : Antonio Conte sarebbe sempre più vicino al ritorno sulla Panchina bianconera : Dopo la bruciante sconfitta in casa con l’Ajax e l’eliminazione dalla Champions League, in casa Juventus ci si era affrettati a gettare la proverbiale acqua sul fuoco e a spegnere ogni possibile ipotesi di mancato rinnovo per l’allenatore Massimiliano Allegri: tutti apparentemente d’accordo, sogni europei svaniti ma cinque scudetti consecutivi e quattro Coppe Italia non potevano essere messe da parte, conferma garantita al 100%. E invece, nelle ...

Juventus - il futuro in Panchina : contatti possibili con Conte - ma il sogno resta Guardiola : La Juventus oggi ha ripreso ad allenarsi alla Continassa in vista della sfida di domenica sera alla Stadio Olimpico contro la Roma . Ma le questioni di campo, in questo momento, passano ...

La Juve cambia Panchina : Allegri andrà via : Fine del matrimonio: la Juventus e Massimiliano Allegri sono pronti a lasciarsi dopo cinque stagioni e cinque scudetti vinti. La clamorosa notizia arriva dopo giorni di voci, depistaggi e attese per l’incontro tra il presidente Andrea Agnelli e l’allenatore livornese, utile per chiarire o programmare il futuro bianconero. Nonostante un anno di cont...

CLAMOROSO – Allegri-Juve - a breve l’annuncio del cambio in Panchina : Allegri-Juve – Futuro in bilico per Massimiliano Allegri. Secondo quanto anticipato da Bruno Longhi, il tecnico juventino starebbe per chiudere l’ultima stagione sulla panchina della Juventus. Il rapporto professionale tra il tecnico toscano Allegri e la Juve potrebbe essere alle battute finali dopo 5 anni e ben 11 trofei nazionali. Su Top Calcio, il giornalista Bruno Longhi, ha divulgato una clamorosa anticipazione sul ...