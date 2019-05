Migranti,pm:no sequestro della M.Jonio

La procura di Agrigento non ha convalidato ilpreventivonave Mar, eseguito venerdì scorso su iniziativa dalla Guardia di Finanza. L'imbarcazione aveva soccorso, in acque internazionali, un gruppo diche viaggiavano su un gommone in avaria. I pm,però,hanno disposto ilprobatorionave: decisione finalizzata ad effettuare altri accertamenti. La notizia è confermata dal legaleOng "Mediterranea", Fabio Lanfranca.(Di lunedì 13 maggio 2019)