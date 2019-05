Grande Fratello 16 | Francesca De André e Gennaro incontrano Roxy e Giorgio Tambellini

blogo

(Di lunedì 13 maggio 2019) Scontro fra titani quello andato in onda stasera al16, nella puntata in diretta su Canale 5 condotta da Barbara d'Urso: a contendersi l'applauso del pubblico in studio l'inquilinaDee l'influencer, all'anagrafe Rosi Zamboni. La bionda platinata è entrata nella casa di Cinecittà per rispondere alle parole che la figlia del cantautore Cristiano le ha rivolto durante la settimana, dopo la messa in onda delle foto che la ritraggono in compagnia di, attuale compagno della concorrente.La discussione verbale fra le due è stata accesissima e ha seguito la partecipazione dialla puntata di ieri di Domenica Live, in cui ha confessato di aver incontratoinsieme ad altre persone per motivi di lavoro. La influencer, una volta varcata la soglia della Porta Rossa, ha voluto fugare insieme alla presunta rivale in amore i dubbi ...

