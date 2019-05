Francesca Donato | la profezia su Matteo Salvini | Così possono sparire Berlusconi e

liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) I risultati dei ballottaggi in Sicilia secondo l'economista, costringono il centrodestra ad accettare una verità, in qualche modo già anticipata con il primo turno delle elezioni Amministrative: "In Sicilia, come nel resto del Paese, il centrodestra senza la Lega non è competitivo o

pietroraffa : Francesca #Donato spiega che il taglio del costo del lavoro non serve. O meglio, prova a spiegarlo. Con risultati… - AnnaMariaCastel : RT @PatriziaRametta: E' LA COMPETENZA CHE FA LA DIFFERENZA E PER L'EUROPA SCEGLIAMO LA COMPETENZA DI Francesca Donato @ladyonorato??Dispari… - trimpa48 : RT @Misurelli77: 'Sondaccio' del 1° Maggio... Secondo Voi Francesca Donato (meglio nota come Lady Albania) se sarà eletta, con che Moneta d… -