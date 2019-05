EssilorLuxottica | accordo tra Del Vecchio e i soci francesi sulla governance | il titolo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Torna la pace in Essilor Luxottica e il gruppo fa uno sprint in borsa. Dopo l’tra Leonardo Dele iper dirimere la disputadellaetà. E alla borsa di Parigi, ilguadagna il 3,31% a 113,85 euro. Il gruppo italo francese leader al mondo nel settore dell’ottica è animato da mesi da uno scontro senza precedenti tra i due vertici. Laetà è il risultato della fusione tra la francese Essilor e l’italiana Luxottica dello scorso ottobre: un’operazione da 54 miliardi. L’pone fine a ogni controversia tra ie il patron di Luxottica prima dell’assemblea del 16 maggio. Il cda “ha supportato e approvato all’unanimità l’– sottolinea una nota – volto a rendere il gruppo immediatamente operativo in modo più efficiente ed efficace”. Labasata sui ‘pari poteri‘, prevista ...

