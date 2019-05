Emilia Clarke | Ormai mi muovo come uno squalo

ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2019) Sandra Rondini L'attrice protagonista de "Il Trono di Spade" ha rivelato che, a causa del successo che le impedisce di vivere una vita normale, ha dovuto elaborare tutta una serie di strategie per poter passare inosservata tra la genteha rivelato checammina sempre a testa bassa e assume una postura scorretta pur di non farsi riconoscere quando è in pubblico. L'attrice, che interpreta il personaggio di Daenerys Targaryen nella famosissima serie tv "Il Trono di Spade", ha spiegato di avere grande difficoltà a passare inosservata. Durante un'intervista rilasciata all'edizione americana di "Allure" ha raccontato: “miguardingauno, con passo svelto e capo chino, e cerco di camminare con una postura particolare pur di non farmi riconoscere in pubblico. Faccio di tutto per condurre uno stile di vita normale ma è molto difficile dopo ...

