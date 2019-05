“È solo stanchezza” Ma quando torna dal viaggio di nozze ecco la verità | terribile

caffeinamagazine

(Di lunedì 13 maggio 2019) Julia Cullen aveva tutta la vita davanti. Aveva da poco raggiunto il suo sogno e mille ancora nel cassetto. Sogni che però Julia Cullen potrebbe non vedere mai. Quella che credeva essereun po’ di stanchezza di ritorno daldisi è rivelata il primo sintomo di un male che l’avrebbe ridotta in poco tempo in fin di vita. Julia Cullen, infermiera di 26 anni di Hartlepool, nella contea di Durham, Inghilterra, ha così scoperto di avere un tumore allo stadio avanzato poche settimane dopo il suo matrimonio. All’inizio, lavorando 60 ore alla settimana nel reparto di terapia intensiva del North Tees Hospital, pensava che quella spossatezza non fosse nulla di cui preoccuparsi. Ma la situazione è presto precipitata, cominciando a trovare difficoltà ancheper salire le scale, nonostante si tenesse in forma. Così, ha deciso di sottoporsi ad una serie di ...

Peach_Prog : @Lleri7_75 @_golgota 'Dolcezza'?? Sono una grezza di prima categoria. Mai stata dolce. Forse solo dopo i parti. Ma q… - zazoomblog : “È solo stanchezza”, ma a 26 anni torna dal viaggio di nozze e scopre di avere un tumore - bruno96832207 : @tesiearsi Sto ancora in pigiama, l'uso del pc è per me totalizzante e malgrado la stanchezza, dopo la lauta passeg… -