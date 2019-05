Dimmi che azienda sei e ti dirò che virus ti minaccia

wired

(Di lunedì 13 maggio 2019) Cybersecurity (Getty Images) L’Italia è al centro di molteplici attacchi informatici provenienti da più fronti: attacchi tramite phishing, documenti Office malevoli, botnet e divulgazione non autorizzata di dati personali hanno colpito le piccole e grandi aziende. E, come evidenzia l’ultimo rapporto della società di consulenza in cybersecurity Yoroi–Cybaze, per ogni settore produttivo c’è un attacco prediletto. I documenti Office ed Exe malevoli sono stati impiegati per attaccare principalmente le aziende di costruzioni e di trasporti mentre gli script più complessi hanno colpito principalmente le banche, la distribuzione energetica e dell’acqua e i beni di lusso. Il rapporto evidenzia come le campagne di phishing abbiano portato gli utenti su domini utilizzati per scopi fraudolenti. Alcuni di questi dns sono stati sfruttati per installare malware o botnet. Dei dns malevoli ...

