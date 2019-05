Tre anni fa ho perso un bambino! il dramma di Brigitta Boccoli

Lei e il marito hanno aspettato troppo tempo prima di dare a Manfredi un fratello e, alla fine, la lieta notizia è arrivata dopo un triste evento. “Abbiamo aspettato troppo, tre anni fa abbiamo perso un bambino e abbiamo continuato nonostante la disgrazia, però non si riusciva – ha raccontato la coppia a Eleonora Daniele -. Alla terza volta è andata bene: abbiamo fatto la fecondazione”. La Boccoli e Orfei, inoltre, hanno spiegato di aver rimandato la gravidanza anche a seguito della morte di Moira Orfei. “Dopo che è scomparsa Moira non ce la sentivamo, invece bisogna farlo subito – ha detto ancora Brigitta, che poi si è lasciata andare ad un tenero ricordo della suocera - . Era di una dolcezza incredibile, insegnava con l’esempio e mi ha insegnato quanto si poteva amare una famiglia”.

Ospite dell'appuntamento odierno di Storie Italiane, ha raccontato a Eleonora Daniele le gioie e le difficoltà della maternità a 47, rivelando anche un retroscena sconosciuto sulla vita privata dell'attrice e del marito, Stefano Orfei. La seconda gravidanza di è stata fortemente voluta dalla coppia, che ha già avuto la gioia di mettere al mondo un bambino, Manfredi, che adesso non vede l'ora di abbracciare il fratellino. Eppure, prima di decidere di allargare la famiglia, e Stefano Orfei hanno avuto non poche perplessità. "Non basta solo volere un figlio, ma non bisogna mollare mai – ha detto la al settimo mese di gravidanza - . Se uno vuole un figlio ci deve provare in tutti i modi e non deve perdere tempo, bisogna sbrigarsi perchè il momento perfetto non c'è mai!". , infatti, è certa che nella vita sia necessario azzardare, anche quando si tratta di prendere una decisione importante come quella di mettere al mondo un figlio.