Antifascisti con Lucano alla Sapienza Sit-in a favore del Sindaco di Riace e contro

Vittorio Sgarbi smaschera la vergogna islamica al Salone del Libro : "Gli Antifascisti che dicono?" : Dito puntato contro l'ipocrisia del Salone del Libro di Torino che ha censurato l'editore Altaforte. Ad accusare, ora, è Vittorio Sgarbi. Lo fa con un post su Facebook in cui, provocatorio, chiede: "Gli antifascisti della domenica su questo non hanno nulla da dire?". Il punto è che il Salone chiude

CasaPound - la candidata alle Europee è indagata a Bari : era tra squadristi del raid contro gli Antifascisti : Lucia Picicci compare nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari: è accusata di aver compiuto "manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e in particolare per aver attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica"

86enne in piazza con gli Antifascisti. Poi dal balcone fa risuonare "Bella Ciao" : Pippo Macrì è in piazza a Casal Bruciato con gli antifascisti. Su un cartello che porta sempre con sé si legge: “A voi giovani: lottate sempre con la ragione. Fate valere i vostri giusti diritti. Difendeteli. Quando si lotta per una giusta causa non c’è mai violenza”. Il signore, 86 anni, è un habitué delle manifestazioni, tant’è che è conosciuto tra i ...

Brignole - scontri tra Antifascisti e polizia : Tensione a Brignole dove l’estrema destra si era data appuntamento per ricordare l’operaio missino. Genova Antifascista, Anpi e Cgil avevano organizzato un presidio di protesta

Brignole - scontri tra CasaPound e Antifascisti : Tensione a Brignole dove l’estrema destra si era data appuntamento per ricordare Venturini. Genova Antifascista, Anpi e Cgil avevano organizzato un presidio di protesta

Milano - Antifascisti in corteo contro presidio per Ramelli : 'Partiti che legittimano estrema destra sono il pericolo più grave' : "Le leggi per sciogliere movimenti neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova ci sono già, ma manca la volontà politica ". È questo l'appello lanciato dal responsabile milanese dell'Anpi Roberto Cenati nella giornata che ha visto sfilare gli antifascisti e i movimenti di estrema destra in due parti diverse di ...

Scontri Torino - Antifascisti assolti : ANSA, - Torino, 19 APR - E' terminato con cinque assoluzioni a Torino il processo per gli incidenti del 22 febbraio 2018 durante una corteo antifascista contro una iniziativa elettorale di Casapound. ...

