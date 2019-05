Allegri Juventus | spunta l’indizio sul futuro | il tecnico sta cercando casa

Juventus - Allegri presenta il libro : “sono imbarazzato ed emozionato” : “Sono un po’ imbarazzato ed emozionato perche’ il problema piu’ grosso e’ che stasera, dopo questa presentazione, devo andare a Livorno e domani mi prenderanno tutti in giro. Nessuno avrebbe scommesso un euro sul fatto che scrivessi un libro”. Sono le parole del tecnico Massimiliano Allegri al Salone del libro di Torino. “007 non mi sento. Ho grande passione e in un ruolo di responsabilita’ ...

Juventus Allegri - c’è la data dell’incontro con Agnelli : mercoledì : Juventus Allegri: incontro mercoledì – Ancora due giorni e si dissolveranno i misteri sul futuro di Massimiliano Allegri e della guida tecnica della Juventus. Ieri sera, nella conferenza stampa post Roma, l’allenatore toscano che rivelato che mercoledì si incontrerà con Agnelli e il resto della dirigenza per decidere definitivamente quel che sarà. Se sarà, appunto, […] L'articolo Juventus Allegri, c’è la data ...

Juventus - Pistocchi attacca tutti : Allegri - maglia Juve e poi su CR7 : “Ecco perchè Messi è migliore” : Juventus Pistocchi- Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista su alcuni focus bianconeri, concentrando la sua attenzione su Allegri, la nuova maglia della Juventus, su Ronaldo e sul potenziale arrivo in Italia di Guardiola. Su Allegri: “Ogni tanto è opportuno ricordare il sondaggio del CorSport […] More

Calciomercato Juventus - tre nomi per il post-Allegri : tra questi Deschamps : L'atteso faccia a faccia tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli è diventato ormai una vera e propria telenovela. I due dovrebbero incontrarsi questa settimana e in ballo c'è la conferma del tecnico livornese sulla panchina della Juventus, anche se la sensazione è che i due si separeranno. L'allenatore toscano, inoltre, sarebbe già stato contattato dal Paris Saint Germain, che sta seriamente pensando di esonerare Thomas Tuchel, dopo l'ennesima ...

Juventus - Pirlo bacchetta Allegri : “ha Cristiano Ronaldo - ma nessuno che lo serve. Comprate Isco!” : Nel post partita di Roma-Juventus, Andrea Pirlo analizza la situazione dei bianconeri: pochi assist per Cristiano Ronaldo, serve un giocatore di qualità come Isco Nelle ultime gare Cristiano Ronaldo ha fatto più fatica del solito a fare gol. Non che il campione portoghese sia in crisi, o che le sue medie siano pessime (21 gol con due gare da giocare), ma chi avrà puntato ad inizio anno i suoi soldi su CR7 capocanniere della Serie A sarà ...

Juventus - Allegri : “Sono stato vicino alla Roma - ma ho un contratto e sono contento di rimanere qui” : “sono stato vicino alla Roma, ma ho un contratto alla Juventus e sono contento di rimanerci”. sono le parole del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, al termine del match perso contro la Roma. L'articolo Juventus, Allegri: “sono stato vicino alla Roma, ma ho un contratto e sono contento di rimanere qui” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Calciomercato Juventus - Caressa : 'Spalletti può essere il dopo-Allegri' : Ore bollenti in casa della Juventus; il futuro di Massimiliano Allegri, infatti, non è assolutamente scontato. Il tecnico livornese, che in cinque anni è riuscito a vincere cinque scudetti (arrivando anche a due finali di Champions League) potrebbe non continuare sulla panchina della Juventus. Il presidente bianconero Andrea Agnelli avrebbe numerosi dubbi su di lui; Allegri, nonostante l'acquisto di un campione come Cristiano Ronaldo, non è ...

Mercato Juventus - Nedved su Allegri : “Chi vivrà vedrà”. Conte - sì all’Inter : Mercato Juventus- Pavel Nedved sibillino, futuro di Allegri ancora tutto da decidere. Il vicepresidente bianconero, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport“, nel pre partita tra Roma e Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul futuro di Massimiliano Allegri. Dichiarazioni a metà che lasciano spazio a qualsiasi tipo di interpretazione. Nedved […] More

Juventus - Allegri vuota il sacco : “rosa da migliorare e sull’incontro con Agnelli…” : Massimiliano Allegri ha parlato del suo futuro in casa Juventus ancora molto incerto in vista dell’incontro con Agnelli Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta della sua Juventus contro la Roma, si è presentato ai microfoni di Skysport per analizzare la gara ma sopratutto il futuro in bianconero: “Stasera abbiamo fatto anche una buona partita, però se ho da fare un appunto alla squadra è che abbiamo creato poche palle gol vista ...

Roma-Juventus - Allegri : “Il mercato fatelo voi. Ecco cosa ci sarà da decidere” : ROMA JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervistato ai microfoni di “Sky Sport” nel post gara di Roma-Juventus, ha analizzato il match di questa sera, focalizzando le sue attenzioni sul prossimo mercato. Il tecnico ha ammesso: “Si parla già di mercato? Il mercato lo lascio fare a voi. Ci incontreremo nei prossimi giorni con il presidente. Ci […] More

Juventus - Nedved : “Allegri resta? Chi vivrà vedrà” : “Se Allegri sarà sulla panchina della Juventus anche l’anno prossimo? Chi vivrà, vedrà“. Così il vicepresidente bianconero, Pavel Nedved, ai microfoni di Sky Sport prima del match dell’Olimpico contro la Roma. “L’incontro tra Agnelli e Allegri c’è sempre stato verso giugno, verrà anticipato la prossima settimana: aspettiamo – aggiunge Nedved -. Se dobbiamo aspettarci molte novità sul mercato? ...

Allegri Juventus - Agnelli chiede uno “scossone” all’ambiente : le ultimissime : Allegri Juventus – “La prossima settimana ci vedremo”: per l’incontro tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli è lo stesso allenatore della Juventus a dare il via al countdown. Questione di giorni e il futuro dell’allenatore toscano sarà più chiaro: “Ho già detto al presidente che voglio restare” le parole dell’allenatore ieri in conferenza che ha anche svelato di aver “in mente […] ...

Allegri via dalla Juventus? La risposta del figlio di Nedved sui social è… misteriosa [FOTO] : Il figlio di Pavel Nedved fa impazzire i tifosi bianconeri: la risposta sulla permanenza di Allegri alla Juventus è… misteriosa L’incontro tra Massimiliano Allegri e Agnelli per definire il futuro del tecnico toscano si terrà la prossima settimana, lo ha annunciato l’allenatore della Juventus oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Intanto, a mettere un po’ di pepe e mistero sulla vicenda, ...

Guardiola Juventus - difficile ma non impossibile : le ultime sul post Allegri : Guardiola Juventus – Il rebus su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus(a patto che con Massimiliano Allegri, come sembra, sarà davvero addio) va avanti e ogni giorno che passa la lista dei candidati alla panchina bianconera si allunga. Un nome che ci sentiamo di poter depennare è quello di Antonio Conte. Decisivo il “no” del presidente […] More