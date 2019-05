Allan e il bacio alla maglia | Il Mattino | “Gesto di grande ipocrisia se fatto con uno

forzazzurri

(Di lunedì 13 maggio 2019)e il, Ilinterpreta il gesto del brasiliano:bacia ladopo il gol segnatoSpal, un festo che non è passato inosservato e che può essere interpretato in più modi. L’edizione odierna de ‘Il’ prova a spiegare cosa può esserci dietro quel gesto: “Un gol dopo quindici mesi. Ma c’è un gesto di, non tecnico, che dovrebbe valere più di tutto: ildopo la reteSpal. Il brasiliano, finito in un tunnel dopo le voci di gennaio sulla trattativa con il Paris St. Germain, ha voluto lanciare un segnale al Napoli e – si spera – al suo procuratore, che si era incontrato con gli intermediari degli emiri per tentare di portare a Parigi il suo assistito in inverno. Per spegnere le voci, peraltro, due giorni fa sul proprio profilo Instagram l’azzurro aveva scritto: «Il ...

DiMarzio : #Napoli | #Allan, un gol ed un bacio alla maglia per il rilancio - arkino82 : RT @majewsky2000: E comunque caro Allan quel bacio allo stemma deve significare qualcosa..?? - sscalcionapoli1 : Allan, un gol contro la Spal ed un bacio alla maglia del Napoli per il rilancio in azzurro -