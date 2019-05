A Plague Tale | Innocence – Trailer di Lancio e Streaming su Twitch

A Plague Tale : Innocence – Nuovo trailer “Mostri” : A Plague Tale: Innocence, la nuova emozionante e straziante avventura dai toni dark, sviluppata da Asobo Studio e pubblicata da Focus Home Interactive, è finalmente in dirittura d’arrivo: in uscita il 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. I nemici saranno ovunque – All’interno di imponenti residenze e di maestose cattedrali, e persino nei peggiori tuguri, in scantinati e sotterranei. Nel ...

Nel nuovo trailer di A Plague Tale : Innocence anche gli esseri umani sono dei "mostri" : A Plague Tale: Innocence per PC, PS4, Xbox One di Asobo Studio e Focus Home Interactive uscirà tra circa una settimana. Per lenire l'attesa in vista del lancio del gioco, è stato pubblicato un nuovo trailer che mette in luce i nemici umani che Amicia e Hugo incontreranno durante il loro viaggio, riporta Dualshockers.Il concetto centrale dietro al trailer, giustamente intitolato "Monsters", è che mentre gli sciami di ratti mortali sono il punto ...

Il nuovo video di A Plague Tale : Innocence mostra le meccaniche di gioco tra crafting - alchimia e tanto altro : Mancano pochi giorni all'uscita di A Plague Tale: Innocence su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'atteso titolo pubblicato da Focus Home Interactive e sviluppato da Asobo Studio si mostra in un nuovo video in cui vengono spiegate le meccaniche di gioco.Attraverso un comunicato stampa veniamo a conoscenza delle originali abilità che avremo per contrastare o eludere i soldati dell'inquisizione oltre alle capacità dei nostri nuovi alleati.Amicia, la ...

A Plague Tale : Innocence – Un nuovo trailer dedicato alle meccaniche di gioco : Mancano ormai poche settimane all’uscita di A Plague Tale: Innocence su PlayStation 4, Xbox One e PC. L’atteso videogioco sviluppato da Asobo Studio e pubblicato da Focus Home Interactive, si mostra ancora una volta in video, presentando le varie meccaniche di gioco e le molteplici sfide che potremo aspettarci in A Plague Tale: Innocence. Dai famigerati ratti di cui si è tanto parlato e il ...

A Plague Tale : Innocence avrà una narrazione con una profonda morale : A Plague Tale: Innocence sta per essere pubblicato questo mese ed in questo periodo siamo riusciti ad avere un assaggio dello spietato mondo di gioco grazie ad un filmato della durata di otto minuti.Recentemente, attraverso Well Played, il director Kevin Choteau ha parlato delle ambizioni dello studio per quanto riguarda il comparto narrativo. Choteau ha spiegato di come lo studio volesse creare una storia focalizzandosi sul folclore medievale, ...

A Plague Tale : Innocence sfrutterà il 4K su Xbox One X e PS4 Pro e NVIDIA Ansel su PC : A Plague Tale: Innocence, prossimo titolo di Asobo Studio è pronto a sfruttare la potenza di PlayStation 4 Pro, Xbox One X e NVIDIA Ansel.Attraverso un comunicato stampa l'editore annuncia che A Plague Tale: Innocence sfrutterà la risoluzione in 4K delle principali console potenziate sul mercato, PlayStation 4 Pro ed Xbox One X. La versione PC del gioco invece potrà contare su NVIDIA Ansel, che permetterà ai giocatori di caricare meravigliosi ...

A Plague Tale : Innocence si presenta in 8 minuti di video gameplay : A Plague Tale: Innocence è un'avventura sviluppata da Asobo Studio e di cui abbiamo occasione di vedere 8 minuti di gioco in co-op single player, riporta Eurogamer.net.Il gioco, in arrivo su PS4, Xbox One e PC il 14 maggio, ci immerge in una Francia del 14° secolo cupa e tormentata dalla peste. Il gioco segue la storia di due figli di un nobile che tentano di sfuggire all'inquisizione. Siamo dunque introdotti in un'avventura in terza persona ...

A Plague Tale : Innocence – Screenshots ed un nuovo gameplay trailer di 8 minuti : Il team di sviluppo Asobo Studio ci porta all’interno di A Plague Tale: Innocence attraverso un nuovo gameplay trailer della durata di otto minuti. Condotti in un’avventura attraverso la Francia medievale, lacerata dalla guerra e afflitta dalla peste con i fratelli Amicia e Hugo. Un nuovissimo video mostra sequenze inedite fornendo una prima impressione su ciò che il gioco ha da offrire: un utilizzo attento dell’ambiente, ...

Il direttore creativo di A Plague Tale : Innocence ritiene che gli straordinari siano necessari per lo sviluppo di un gioco : Nell'ultimo anno si sono susseguite molte polemiche per quanto riguarda la mole di lavoro degli sviluppatori. Molto spesso i dipendenti sono obbligati a fare straordinari e saltare turni di riposo per poter sviluppare un gioco nei tempi prefissati.Un esempio è sicuramente Rockstar: secondo quanto svelato da alcuni ex dipendenti, la mole di lavoro permetteva agli sviluppatori di macinare dalle 70 alle 100 ore lavorative settimanali, creando così ...

A Plague Tale : Innocence è stato ispirato dai film dello Studio Ghibli e da The Last of Us : A Plague Tale: Innocence è il nuovo titolo di Asobo Studio pubblicato da Focus Home Interactive. Ebbene, in occasione dell'evento parigino What's Next si è presentata l'occasione di chiacchierare con il creative director del titolo, David Dedeine. In occasione dell'intervista, riporta PlayStationlifestyle, sono trapelate interessanti anticipazioni e aneddoti, tra cui le fonti d'ispirazione per questo gioco d'avventura.Tra le fonti d'ispirazione ...

A Plague Tale Innocence : I Requisiti PC Minimi e Raccomandati : Il lancio di A Plague Tale Innocence si avvicina, se avete intenzione di giocare il titolo su PC, allora non vi resta che consultare i Requisiti Minimi e Raccomandati pubblicati da Asobo Studio. A Plague Tale Innocence: I Requisiti PC In A Plague Tale Innocence il giocatore viene catapultato durante la Guerra dei 100 anni, dove la Pesta Nera la faceva da padrone, nei panni di Amicia e Hugo. I due protagonisti si ritroveranno a ...