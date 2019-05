Traffico Roma del 12-05-2019 ore 11 | 30

romadailynews

(Di domenica 12 maggio 2019) VIABILITÀDOMENICA 12 MAGGIOORE 11.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI PROSEGUE IL MALTEMPO SULLA NOSTRA REGIONE. IN CITTA’ LE PIOGGE DI QUESTE ORE HANNO CREATO DEGLI ALLAGAMENTI IN PARTICOLARE SU ALCUNE STRADE. A SUD DELLA CAPITALE CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN DIREZIONE ANAGNINA. CI SONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI IN PROSSIMITA’ DI VIA CRISTOFORO COLOMBO SULLA VIA APPIA NUOVA DOPO IL RACCORDO CHIUSO IL SOTTOPASSO CHE PORTA IN DIREZIONE DI VIA DI CIAMPINO. SEMPRE PER ALLAGAMENTI SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL SANTUARIO. A PIAZZA DEL POPOLO OGGI SONO IN PROGRAMMA I FESTEGGIAMENTI PER LA FESTA DELL’INFERMIERE DALLE ORE 09 ALLE OE 16. POSSIBILI DISAGI IN ZONA. ALLE 12 IN VATICANO CI SARA’ ...

