romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 12-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomnews : Traffico Roma del 12-05-2019 ore 10:30 - #Traffico #12-05-2019 #10:30 -
Traffico Roma del 12-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 10.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PROSEGUE IL MALTEMPO SULLA NOSTRA REGIONE. IN CITTA’ LE PIOGGE DI QUESTE ORE HANNO CREATO DEGLI ALLAGAMENTI IN PARTICOLARE SU ALCUNE STRADE. A SUD DELLA CAPITALE CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN DIREZIONE ANAGNINA. CI SONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SULLA ...
Traffico Roma del 12-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 09.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PROSEGUE IL MALTEMPO SULLA NOSTRA REGIONE. LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UNA NUOVA ‘ALLERTA METEO . SI PREVEDONO SUL LAZIO ‘PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. POSSIBILI GRADINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. PER QUANTO RIGUARDA IL Traffico LA CIRCOLAZOINE AL ...
Traffico Roma del 12-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 08.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UNA PRIMAVERA DAVVERO MOVIMENTATA DAL PUNTO DI VISTA CLIMATICO QUELLA CHE STIAMO VIVENDO IN QUESTI GIORNI. DOPO UN EFFIMERA TREGUA DELLE ULTIME ORE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UNA NUOVA ‘ALLERTA METEO . SI PREVEDONO SUL LAZIO ‘PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O ...
Traffico Roma del 12-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UNA PRIMAVERA DAVVERO MOVIMENTATA DAL PUNTO DI VISTA CLIMATICO QUELLA CHE STIAMO VIVENDO IN QUESTI GIORNI. DOPO UN EFFIMERA TREGUA DELLE ULTIME ORE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UNA NUOVA ‘ALLERTA METEO . SI PREVEDONO SUL LAZIO ‘PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 19.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE CONSOLARI Traffico INTENSO DI RIENTRO VERSO IL CENTRO. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ .NE SEGNALIAMO UNO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DELL’OCEANO PACIFICO RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 19.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE CONSOLARI Traffico INTENSO DI RIENTRO VERSO IL CENTRO. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ .NE SEGNALIAMO UNO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DELL’OCEANO PACIFICO RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, TUTTO TRANQUILLO SUL RACCORDO ANULARE E LUNGO LE ALTRE AUTOSTRADE. PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI C’È UN PO DI Traffico DI RIENTRO VERSO IL CENTRO. SULLA CASSIA RESTANO CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO. SUL LUNGOTEVERE CODE TRA PONTE SANT’ANGELO E PONTE CAVOUR RESTANO POI DISAGI SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE RIMOSSO AVVENUTO ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SU RACCORDO E CONSOLARI, UN PO’ DI Traffico AL CENTRO SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO E PONTE UMBERTO. RESTANO DISAGI SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PINDARO, CI TROVIAMO NEI PRESSI ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SU RACCORDO E CONSOLARI, UN PO’ DI Traffico AL CENTRO SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO E PONTE UMBERTO. RESTANO DISAGI SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PINDARO, CI TROVIAMO NEI PRESSI ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SU RACCORDO E CONSOLARI, UN PO’ DI Traffico AL CENTRO SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO E PONTE UMBERTO. RESTANO DISAGI SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PINDARO, CI TROVIAMO NEI PRESSI ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 13:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ RESTANO RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI E SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE I CASI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. CI SPOSTIAMO SU VIA DELLA MAGLIANA ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 13:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ RESTANO RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI E SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE I CASI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. CI SPOSTIAMO SU VIA DELLA MAGLIANA ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SEGNALATO IN AUMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL BEL TEMPO CHE FAVORISCE SENZ’ALTRO LE GITE FUORIPORTA. NEL CENTRO STORICO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ: DI CONSEGUENZA ...
Traffico Roma del 11-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SEGNALATO IN AUMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL BEL TEMPO CHE FAVORISCE SENZ’ALTRO LE GITE FUORIPORTA. NEL CENTRO STORICO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ: DI CONSEGUENZA ...