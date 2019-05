Stati Uniti | maxi causa contro 20 case farmaceutiche | avrebbero gonfiato i prezzi

Abusato di una 17 enne - due uomini sono Stati puniti dalla folla - fruStati da alcune donne mentre sfilavano nudi per le strade della città : Due uomini accusati di aver Abusato di una ragazza di 17 anni sono stati puniti dalla folla, facendoli sfilare senza vestiti per le strade della città e con le mani legate dietro la schiena mentre le donne li frustati fortemente. La coppia è stata condotta per le strade di Yingkiong nell’estremo nordest dell’India da una folla arrabbiata prima di essere consegnati alla polizia locale. La giovane ragazza avrebbe ha accettato di ...

Stati Uniti - l'inflazione cresce a passo più lento : Frena l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di aprile , risultando più bassa del previsto. Secondo il Bureau of Labour Statistics, BLS, americano, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento ...

Gli Stati Uniti hanno un nuovo “missile intelligente” : Non esplode, per evitare danni collaterali e vittime innocenti, ma colpisce direttamente l'obiettivo con il suo peso e con lunghe lame, scrive il Wall Street Journal

Sono scattati i nuovi dazi sui prodotti cinesi imposti dagli Stati Uniti : Quando negli Stati Uniti era mezzanotte e un minuto Sono scattati i nuovi dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump su 200 miliardi di dollari di beni cinesi, che Sono passati dal 10 per cento al 25 per cento. L’aumento è arrivato

Clima - Tusk : i giovani sono più uniti degli Stati membri : Anche se inserita tra le principali priorità dei prossimi anni, la protezione del Clima e in particolare la riduzione delle emissioni di anidride carbonica continuano a dividere i leader europei al summit di Sibiu. “I giovani sono più uniti degli stati membri”, ha sintetizzato il presidente del Consiglio Europeo Tusk, a chi gli chiedeva la posizione degli altri stati europei riguardo alla proposta di 8 stati, tra cui la Francia e i ...

Gli Stati Uniti hanno detto di aver sequestrato una nave cargo nordcoreana che trasportava carbone : Gli Stati Uniti hanno detto di aver sequestrato una nave cargo nordcoreana che stava trasportando carbone, violando quindi le sanzioni internazionali nei confronti del paese. Il sequestro della nave – che ora è stata presa in custodia dagli americani –

ESCLUSIVA On. Nevi - FI - : "L'Europa e l'Italia siano più competitive rispetto alle sfida globale che ci pongono economia come Cina - Stati Uniti e India" : ... solidarietà, rispetto per l'economia di mercato, attenzione ai diritti civili, lotta al terrorismo. Non possiamo dimenticare la nostra storica alleanza con gli Stati Uniti d'America a cui siamo ...

Stati Uniti sequestrano una nave della Corea del Nord : "Ha violato le sanzioni" : Torna a salire la tensione tra Washington e Pyongyang. Gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave NordCoreana usata per vendere carbone. E’ la prima volta che accade.L’accusa dell’amministrazione Trump è di violazione delle sanzioni internazionali da parte del regime di Kim Jong-un.L’imbarcazione sequestrata - affermano al Dipartimento di giustizia americano - si sta avvicinando alle acque territoriali statunitensi.

Stati Uniti - prezzi produzione aprile crescono come attese : Frenano i prezzi praticati all'industria americana rispetto al mese precedente . Secondo il Dipartimento del Lavoro americano, BLS,, i prezzi alla produzione hanno registrato un aumento dello 0,2% nel ...

Stati Uniti - deficit bilancia commerciale torna a crescere : Risale un po' il deficit commerciale americano a marzo anche se meno del previsto . La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 50 miliardi di dollari , in lieve aumento rispetto al ...

Stati Uniti - sussidi disoccupazione calano meno del previsto : Poco variate le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 4 maggio 2019. I "claims" sono risultati pari a 228.000 unità , in calo di sole 2 mila unità rispetto alle 230 ...

Gli Stati Uniti non sanno come gestire tutti i richiedenti asilo : Il problema non sono tanto i numeri quanto che i migranti usano gli ingressi legali: c'è un picco senza precedenti di regolari richieste di protezione, e il sistema burocratico sta collassando

Un senatore degli Stati Uniti vuole introdurre una legge per vietare le loot box nei giochi per minori : Un senatore degli Stati Uniti ha in programma di introdurre una legge per vietare le loot box nei giochi orientati verso i minori, riporta VG247.com.Il senatore del Missouri, Josh Hawley, vuole impedire ai publisher di includere loot box nei titoli commercializzati per i bambini. La legge che ha proposto proibirebbe anche ai bambini di accedere alle loot box nei giochi commercializzati per gli adulti.Secondo Hawley, la sua legge sulla protezione ...

Stati Uniti e Russia - superpotenze anche dell'arte : da Venezia In tanti aspetti dell'organizzazione la Biennale di Venezia è migliorata, dalle toilette ai punti di ristoro, eppure ci permettiamo di suggerire ancora un upgrade: è troppo poco un solo ...