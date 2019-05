Maltempo | due persone morte nel Bresciano

blogo

(Di domenica 12 maggio 2019) Una nuova ondata disi è abbattuta sull'Italia nelle ultime ore e le regioni del Nord del Paese sono state le più colpite. Duesono rimaste uccise ad Urago d'Oglio, in provincia di Brescia, dopo esser state travolte da alcuni alberi crollati a causa del forte vento.Si tratta di due cittadini romeni di 40 anni, due pescatori che si trovavano sulla riva dell'Oglio per una battuta di pesca quando sono stati sorpresi dal. I due, stando a quanto ricostruito grazie al racconto di un terzo connazionale che si trovava con loro, hanno provato a ripararsi sotto ad un albero, ma le raffiche di vento hanno fatto cadere a terra la pianta e per i due non c'è stato scampo.L'aeroporto di Malpensa è stato bloccato ieri per quasi un'ora a causa di una forte grandinata che ha ricoperto con due centimetri di ghiaccio gran parte delle piste.La giornata di oggi, ...

