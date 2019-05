Fazio | cancellate tre puntate del lunedì

ilfogliettone

(Di domenica 12 maggio 2019) Che fuori tempo che fa, l'appuntamento con Fabiodel lunedi' sera, chiudera' domani con tre settimane di anticipo: lo ha annunciato lo stesso conduttore in apertura della puntata di Che tempo che fa. "Un avviso al nostro pubblico: domani sara' l'ultima puntata del lunedi' sera, ci e' stato comunicato che le ultime tre non andranno in onda", ha detto, che ha ringraziato il pubblico e ricordato i risultati di ascolto di Che fuori tempo che fa: 13% di share e un milione e mezzo di spettatori di media.

