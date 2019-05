U&D | Rocco su Gemma | ' È l' artefice della mia uscita | io persona lei personaggio'

U&D Trono Over : Rocco lascia il programma in lacrime : A sorpresa, Rocco Fredella lascia inaspettatamente il Trono Over di Uomini e Donne, il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto dalla presentatrice romana Maria De Filippi. Il cavaliere era arrivato in trasmissione per avviare una conoscenza con Gemma Galgani, però tra i due la frequentazione è finita in malo modo e Rocco ha deciso di non intraprendere più nessun'altra conoscenza con nessuna delle altre dame del programma. ...

Spoiler U&D : Rocco - Michele e la Di Padua abbandonano lo show : Proseguono le puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, che ha visto nel corso delle ultime puntate svariati colpi di scena. Nella registrazione avvenuta il 1 maggio, la cui messa in onda è prevista tra qualche giorno, alcune persone del parterre hanno deciso di abbandonare definitivamente il programma. Tra coloro che hanno annunciato il loro addio a Maria De Filippi, troviamo in primo luogo il cavaliere Rocco ...

Anticipazioni U&D - Rocco smaschera Gemma dopo il rifiuto : 'Bastava dirmi la verità' : Gemma Galgani e Rocco Fredella continuano a tenere banco all'interno dello studio di Uomini e donne. Le ultime notizie di gossip rivelano che questa settimana il cavaliere ha scelto di togliersi gli ultimi sassolini dalle scarpe e lo ha fatto concedendo una lunga intervista al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, dove ha svelato dei retroscena riguardanti la fatidica 'decisione' avvenuta nel castello, dove la Galgani preferì dare il ...

U&D : Ronza accusa Gemma e Rocco di falsità - Ursula avverte Sossio : 'Se sbagli ti mollo' : Gian Battista Ronza e Ursula Bennardo, sono indubbiamente al centro del gossip in queste ultime ore. Se il cavaliere del trono over è stato cacciato da Maria De Filippi, la fidanzata di Sossio ha annunciato di aspettare un bambino durante l'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne ed ha scritto una lettera indirizzata al calciatore originario di Castellammare di Stabia: "Se sbagli ti mollo". La replica social di Gian Battista ...

U&D : Rocco avrebbe una storia fuori - l'ex marito di Tina accetterebbe il trono : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show in onda da molti anni su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Gemma Galgani e l'ex marito di Tina Cipollari. Se la dama del trono over ha accusato Rocco di frequentare una donna fuori dal programma, Kikò Nalli ha rivelato a 'Vero' che accetterebbe volentieri di salire sul trono qualora Maria glielo chiedesse. trono over: Gemma crede che Rocco abbia una storia fuori dal ...

