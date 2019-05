Traffico Roma del 11-05-2019 ore 18 | 30

romadailynews

(Di sabato 11 maggio 2019) VIABILITÀSABATO 11 MAGGIOORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE ILREGISTRATO AL MOMENTO, TUTTO TRANQUILLO SUL RACCORDO ANULARE E LUNGO LE ALTRE AUTOSTRADE. PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI C’È UN PO DIDI RIENTRO VERSO IL CENTRO. SULLA CASSIA RESTANO CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. SUL LUNGOTEVERE CODE TRA PONTE SANT’ANGELO E PONTE CAVOUR. INCIDENTE IN PIAZZA ZAMA ALL’INTERSEZIONE CON VIA CONCORDIA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. SULLA VIA APPIA RESTANO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLE CAPANNELLE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. IN CORSO ALL’ESQUILINO UNA MANIFESTAZIONE DIRETTA VERSO SAN GIOVANNI, INEVITABILI INTERRUZIONI PER ILLUNGO ALCUNE STRADE A RIDOSSO DI VIA CAVOUR, VIA MERULANA, ...

