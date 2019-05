‘La Fagianata di Magrini’ | “Domani nella discesa di Lamporecchio mi aspetto un’invenzione

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. PRIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2019 IL DISTACCO INFLITTO DA ROGLIC Mi ha impressionato. La cosa bella di questa cronometro è stata che quelli che avevo citato come possibili vincitori, tranne Landa, sono tutti lì vicini. Roglic ha fatto un bel distacco, non tanto su Yates che avrà arrivi adatti a lui nei prossimi giorni. Si prospetta un bel Giro. BILANCIO DELLA CRONOMETRO DI VINCENZO NIBALI Mi sono piaciute le affermazioni di Nibali, che ha puntato il dito sulle dichiarazioni di Yates irrispettose verso gli avversari. Si prospetta un dualismo che potrebbe sfociare in una rivalità molto accesa. La sua cronometro è stata ottima, ha distanziato quasi tutti. Aver perso da Roglic ...

