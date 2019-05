Finali di Champions ed Europa League | è bufera sui biglietti | anche Klopp interviene a

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019)ed, la querelle suidelle duesta montando in modo notevole a pochi giorni dalle gareed, lefanno già discutere. L’oggetto del contendere è legato a prezzi e suddivisione deiper le gare di Madrid e Baku. Inizialmente la polemica è montata relativamente alla finale di, con unscatenato in conferenza stampa contro l’Uefa, nonostante lui debba giocare la finale di: “Questi signori che prendono le decisioni, non so cosa facciano per colazione la mattina. Baku, non avrei idea di come andarci, c’è un volo regolare di linea? Queste scelte devono essere molto più sensate, molto più ragionevoli. Sembra irresponsabile, non so come facciano“. I tifosi di Arsenal e Chelsea sono preoccupatidal numero didestinati agli inglesi, davvero esiguo ...

OptaPaolo : 4 - Per la prima volta nella storia ci sono 4 squadre della stessa Nazione nelle due finali europee stagionali (Cha… - realvarriale : 4 squadre inglesi giocheranno le finali delle Coppe Europee.Complimenti a #Sarri che al suo 1mo anno in Premier ce… - Emilll0079 : Per i tifosi inglesi andare alle finali di Champions ed Europa League sarà un bel problema -