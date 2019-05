Denis Dyack | Da Hideo Kojima ho imparato che nulla è impossibile

eurogamer

(Di sabato 11 maggio 2019)è un nome non particolarmente famoso, ma che ha comunque fatto la sua parte nell'industria videoludica partecipando a produzioni interessanti e rivoluzionarie, tra cui Eternal Darkness: Sanity's Requiem e Too Human, ricordiamo.Ebbene, come riporta IGN, verso gli inizi del duemilaha avuto l'occasione di lavorare a fianco diper lo sviluppo di Metal Gear Solid: The Twin Snakes, ovvero il remake del primo Metal Gear Solid per GameCube.ha dunque avuto modo di conoscere da vicino, e ha espresso ammirazione per il game designer nipponico: "Spesso in questo settore si sente dire che una data cosa èda fare. Non ho mai sentito dire da"lo farò" senza che poi fosse in grado effettivamente di risolvere il problema".Leggi altro...

