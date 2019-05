Tumori | accordo tra Fondazione Airc e Banco Bpm per il supporto alla ricerca

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019)per lasul cancro eBPM firmano oggi unin esclusiva per cinque anni, durante i qualiBPM sarà a fianco dicome partner istituzionale di raccolta fondi a sostegno dellascientifica e di divulgazione della corretta informazione sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro. L’Amministratore Delegato diBPM, Giuseppe Castagna, e il Presidente di, Pier Giuseppe Torrani, hanno sottoscritto l’presso la sede milanese della Banca. Questa partnership si inserisce in una piu’ ampia visione di responsabilita’ sociale diBPM, che vede la partecipazione attiva della Banca verso tutte quelle iniziative volte a creare valore sostenibile nel tempo nonche’ a promuovere lo sviluppo dei territori in cui opera. Il progresso dellascientifica, chepromuove e sostiene ...

