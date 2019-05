Papa | “L’abuso delle suore è un problema serio | non solo quello sessuale ma anche di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) “L’abusoreligiose è un. E nonl’abusol’abuso di potere, l’abuso di coscienza. Dobbiamo lottare contro questo”.Francesco è tornato sulla questioneviolenze nei confronti della componente ecclesiastica femminile e lo ha fatto in occasione dell’udienza plenaria dell’Unione internazionalesuperiore generali. Tre mesi fa aveva rotto il tabù, ammettendo l’esistenza dele prospettando l’ipotesi di scioglimento di alcune congregazioni. “Io sono cosciente,qui a Roma”, ha aggiunto il Pontefice, “sono cosciente dei problemi,informazioni che vengono”. Il Pontefice hainiziato a parlare dei limiti nei compitireligiose: “Per favore: servizio sì, servitù no. Tu non ti sei fatta religiosa per diventare la domestica di un chierico, no. Ma su ...

