Neymar | 3 giornate di squalifica per il pugno al tifoso

PSG - stangato Neymar dopo il pugno al tifoso : 3 giornate più due con la condizionale : Neymar squalificato a causa della lite avuta con un tifoso, 3 giornate più due con la condizionale Altra pesante squalifica per Neymar. Il calciatore del PSG ha ricevuto quest’anno 3 giornate di stop in Champions League da scontare nella prossima stagione a causa di insulti social all’arbitro della gara contro il Manchester United, adesso è invece stato squalificato a causa di un cazzotto rifilato ad un tifoso in Francia. Tre ...

Psg - tre giornate di squalifica a Mbappé : atteso il verdetto su Neymar : Tre giornate di squalifica, da scontare in campionato. Questa la sanzione inflitta a Kylian Mbappé dalla commissione disciplinare per l’espulsione rimediata nella finale di Coppa di Francia, quando l’attaccante del Psg si è visto mostrare il rosso diretto per un brutto fallo su Damien Da Silva. Mbappé ha già scontato una prima giornata nel recupero di martedì col Montpellier e salterà dunque le prossime due gare di Ligue 1. In ...

