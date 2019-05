La crosta terrestre si sta spezzando in due

informati24

(Di venerdì 10 maggio 2019) Lasi stain due La prova del reale distacco della parte inferiore della placca tettonica è stato rilevato per la prima volta in assoluto, mai nulla di simile è mai stato studiato dal vivo in geologia. Sul fondale di una pianura abissale dell’Oceano Atlantico nei pressi del Portogallo, si è riuscito ad osservare per la prima volta l’inizio de distacco di una placca tettonica. L’area era sotto osservazione a causa di un fortissimo terremoto avvenuto nel 1755 e uno poco più di mezzo secolo fa. I primi sospetti che si avevo su quell’area suggerivano la nascita di una zona di subduzione, ovvero, una parte della litosfera cominciava ad affondare sotto un altra, un fenomeno mai visto o studiato prima. Il team di scienziati, incrociando i dati con gli ultimi ottenuti, ha scoperto che l’acqua oceanica attualmente si sta infiltrando nel ...

GAndriella : @UILTECNAZIONALE @AntoDiMario @PiraniP Bisogna ritornare alle fabbriche e all’agricoltura; finché gli scienziati re… - sadefenza : Scoperte montagne e pianure ad una profondità di 660 km sotto la crosta terrestre (Video) - Hack The Matrix - VittorioBanti : @LuigiBenvisto @beppe_grillo Spazio? Ma cosa dici, ti ho appena detto che oltre metà della crosta terrestre è disab… -