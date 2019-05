GAME OF THRONES - Draghi | metalupi e squali La recensione dell' episodio 8x04 The

lostinaflashforward

(Di venerdì 10 maggio 2019) Con quest'ultima stagione è ormai chiaro che la vera battaglia finale si consumerà tra spassionati sostenitori e critici detrattoria serie. Resta da capire in cosaofabbia sbagliato o almeno cosa sia successo che ha fatto in modo che da serie più vista diventasse serie-più-vista-ma-altrettanto-criticata. Per far ciò scomoderemo una meccanica seriale ormai canonica, scomoderemo Arthur Fonzarelli e lo scii d'acqua, ma soprattutto interpelleremo la vera crocea serialità televisiva contemporanea: il cosiddetto Saltoo squalo.Il Jumping the Shark, così chiamato in lingua, trae origine per l'appunto da undi Happy Days in cui Fonzie salta uno squalo, letteralmente. Da quel momento con questo termine, coniato da Jon Hein, sono stati indicati tutti gli scivoloni contenuti nelle diverse serie televisive che ...

