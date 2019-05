liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "si sono messe leper unall'intero del gruppo di Fs. Grazie allo Sblocca cantieri ci sarà un accelerazione di circa 4 mld negli investimenti". Lo ha detto il ministro dei trasporti, Danilo, a margine della presentazione del piano

AlessiaMorani : Oggi #Toninelli dice che il governo per #Alitalia è pronto a trattare anche con #Atlantia. Peccato che sia lui che… - TV7Benevento : Fs: Toninelli, 'oggi basi per effettivo cambiamento'... - Gappero1 : @annamariabusia @bravimabasta Non prova nulla! Gli hanno hackerato 'kaccount tw! Per sapere che sta bene voglio una… -