ESCLUSIVA On Del Barba | PD | | L' Europa deve consentire la transizione energetica e

ESCLUSIVA Sen. Ruspandini - FdI - : "Stanchi della politica delle battute su Instagram e Facebook - altro fallimento politico di Toninelli" : ... ci racconti qualcosa di più a questo proposito… Siamo stufi dei proclami, dell'approssimazione, degli annunci e della politica delle battute su Instagram e Facebook. Quando tutto questo ricade sulla ...

Aw Lab – Maggio ricco di novità : la nuova campagna con i giovani del contest Aw Lab is Me ed i lancio dell’ESCLUSIVA sneaker Fila da donna [GALLERY] : AW LAB: la nuova campagna vede protagonisti i partecipanti al contest AW LAB IS ME Music Edition AW LAB IS ME Music Edition é l’esclusivo contest che ha permesso a tanti giovani di misurarsi col proprio talento e di essere giudicati da una giuria composta da professionisti del valore assoluto come Jake La Furia e Big Fish. Il contest, giunto alla parte conclusiva, decreterà un vincitore che potrà incidere il proprio singolo e produrre un ...

ESCLUSIVA On. Muroni - LeU - : "Il governo deve dare risposte ai reali problemi della cittadinanza e rafforzare il welfare" : E dunque aumento dei profughi ambientali: un rapporto della Banca Mondiale stima in 143 milioni il numero delle persone in fuga da fame, siccità e alluvioni al 2050 se i governi del mondo non ...

I figli del fiume giallo - la clip ESCLUSIVA Del nuovo film di Jia Zhangke tra bische - discoteche e incontri tra boss : Giù il cappello per Jia Zhangke. Se ancora non fosse stato incensato abbastanza, Jia è probabilmente il più grande poeta cinematografico del cinema cinese odierno. L’uscita in Italia de I figli del fiume giallo (9 maggio) ne è la rigorosa conferma. In concorso a Cannes 2018, un passaggio a Torino film Festival 2018 per la prima italiana e poi, per fortuna, in qualche sala. Jia disegna da sempre un cinema maestoso e denso, calibra al millimetro ...

[L'ESCLUSIVA] Lo stand dell'editore Altaforte presente al salone del libro di Torino : E' polemica a Torino, in particolare sui social, per la presenza al prossimo salone del libro, dal 9 al 13 maggio, della casa editrice dell'ultimo libro su Matteo Salvini, Io sono Matteo Salvini, ...

E’ tempo di Derby della Mole : Juve-Torino in ESCLUSIVA su Sky : Inizia già domani la 35esima giornata con un anticipo che non può essere considerata una gara come tutte le altre: a Torino si gioca infatti il “Derby della Mole” con i campioni d’Italia della Juventus che ospitano all’Allianz Stadium il Torino. I bianconeri non hanno più niente da chiedere a questo campionato, ma non vogliono […] L'articolo E’ tempo di Derby della Mole: Juve-Torino in esclusiva su Sky è stato ...

Solo cose belle - il film manifesto del rispetto delle diversità. La clip ESCLUSIVA : Raccontare la paura del 'diverso', del disabile, dell'immigrato, ma anche le risorse che possono scaturire dal superamento di timori e pregiudizi: è questa la sfida di Kristian Gianfreda, regista di '...

Meghan ha venduto a Vogue l'ESCLUSIVA della prima foto del royal baby. E la Regina è furiosa : La nascita del royal baby è attesa a momenti e in tanti sono in attesa di osservare una foto del primogenito di Meghan e Harry. I fan dovranno però portare pazienza: secondo diverse fonti, la duchessa di Sussex non poserà sui gradini della clinica per mostrare a tutti il figlio neonato, come da tradizione. Secondo nuovi rumors - riportati tra gli altri anche dal sito Express - l'esclusiva del primo scatto è stato ...

Men in Black International : il nuovo poster del film con Chris Hemsworth e Tessa Thompson in anteprima ESCLUSIVA : ... e racconta di un gruppo di agenti nella sede di Londra dei MiB alle prese con una delicata indagine su una talpa presente all'interno dell'organizzazione che li porterà in giro per il mondo intero. ...

Pronostico Parma Milan/ Crudeli : sfida da non sottovalutare! - ESCLUSIVA - : Pronostico Parma Milan: intervista esclusiva a Tiziano Crudeli sulla sfida attesa oggi al Tardini, nella 33giornata di Serie A.

Pamela Prati avrebbe incassato 30 mila euro da Mediaset per l'ESCLUSIVA Del sì a Verissimo : Cifre da capogiro per concedere l'esclusiva dell'atteso e discusso matrimonio. Secondo il settimanale Oggi Pamela Prati dovrebbe incassare trentamila euro per l'esclusiva Mediaset delle nozze con Mark Caltagirone. Un'indiscrezione che arriva a pochi giorni di distanza dai rumors diffusi da Fanpage che parlavano di un possibile accordo da 150 mila euro Da quando in rete ha iniziato a diffondersi il gossip sul presunto finto matrimonio della sarda ...

ESCLUSIVA alla influencer e fotomodella Michela Riganelli : "Adoro Kim Kardashian e Lele Pons" : ... che cosa in particolare? In una vecchia intervista di qualche anno fa, forse 'Affari Italiani' se non ricordo male, ho detto che sarebbe stato bello far parte del mondo dello spettacolo. Poi sono ...

ESCLUSIVA Sen. Ciriani - FdI - : "Aumento Iva? Tradimento del programma elettorale da parte della Lega" : Invece ci troviamo con un'economia in recessione e con un governo che mette le mani in tasca agli italiani. E a poco valgono le rassicurazioni dei ministri Salvini e Di Maio. Nel def, e lo ha ...

