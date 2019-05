Dati Istat Bankitalia : ricchezza famiglie supera Germania - Sky TG24 - : Le stime sono state diffuse da uno studio congiunto Istat-Bankitalia. Tra le variabili che influenzano il risultato, la tendenza a investire sulle abitazioni, che costituiscono metà del patrimonio. In ...

Scuola - rapporto Istat sulle competenze in italiano e matematica : ecco i Dati : L’Istat ha provveduto a pubblicare il suo ‘rapporto di informazioni statistiche per l’Agenda 2030’ all’interno del quale emergono dei dati preoccupanti sulle competenze dei ragazzi italiani nella lingua italiana e in matematica. Emerge che il 34,4 per cento degli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole medie non ha le competenze sufficienti nella lingua italiana: la percentuale arriva sino al 40 ...

Scuola - i Dati Istat : 4 studenti delle medie su 10 hanno insufficienti competenze alfabetiche - uno su tre insufficiente in matematica : Quattro studenti su dieci del terzo anno delle scuole medie non hanno la sufficienza nelle competenze alfabetiche mentre un alunno su tre non è sufficiente in matematica. È quanto emerge dalla seconda edizione del Rapport Istat sui Sustainable Development Goals (Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile) adottati con l’Agenda 2030 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’Agenda annovera al quarto posto tra gli obiettivi quello di ...

L'Italia è fuori dalla recessione o no? Come leggono i giornali i Dati dell'Istat : 'Così è andata - prosegue l'organo confindustriale - per l'economia nazionale nei primi tre mesi dell'anno. Il dato Istat diffuso ieri sul Pil, +0,2% in termini congiunturali; +0,1% sull'anno, ...

La versione di Conte su Siri e i Dati dell'Istat : Si spera che le nostre cene abbiano una lista di argomenti possibili più ampia di quella del Consiglio dei ministri convocato proprio per l'ora in cui, tranne eccezioni e specificità locali, ci si alza da tavola. Tra tanti impegni non hanno saputo scegliere e se la sono cavata così. Perché c'è sta

Italia - evitata la recessione : Pil +0 - 2%/ Dati Istat sul primo trimestre del 2019 : Italia, evitata la recessione: Pil in crescita dello 0,2%. I Dati Istat sul primo trimestre del 2019 confortano ma su base annua il Pil ristagna

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Dati dall'Istat - 9 aprile 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende pochi dati macroeconomici di un certo rilievo, perlopiù provenienti dall'Istat

Istat : Dati congiunturali descrivono complessivamente una fase di debolezza dell'economia italiana : NOTA MENSILE SULL'ANDAMENTO dell'economia italiana. Le prospettive dell'economia internazionale restano caratterizzate dalla presenza di rischi al ribasso. Il processo di Brexit è rimasto incompiuto e i negoziati tra Stati Uniti e Cina so-no ancora in corso. Nonostante ...

Occupazione - Confcommercio : "Dati Istat riflettono stagnazione" : ... tra gli imprenditori, dall'altro, la necessità di forme contrattuali più flessibili , che ancora permettono di assumere nonostante le evidenti problematicità nella politica e nell'economia". Sulla ...

Dati Istat : nel 2018 rallenta la crescita in Italia e aumenta il gap con l'Europa : ...forniti stamattina dall'Istituto nazionale di statistica riguardano il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2019 dell'Istat indicano che nel 2018 rallenta la crescita dell'economia ...