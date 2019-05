Chelsea Manning è stata scarcerata

WikiLeaks - Chelsea Manning è in isolamento in carcere da tre settimane : La whistleblower e attivista è tornata in carcere lo scorso 8 marzo, ed è stata detenuta per lo più in isolamento , dopo essersi rifiutata di testimoniare nel processo aperto dal grand jury sul caso ...

Wikileaks - Chelsea Manning è in isolamento in carcere da tre settimane : Chelsea Manning sul palco del Wired Next Fest Milano 2018 Da tre settimane, precisamente dallo scorso 8 marzo, Chelsea Manning è di nuovo in prigione. La whistleblower americana, nota per essere stata la fonte di alcune tra le maggiori rivelazioni di Wikileaks nel 2010, era stata rilasciata inizialmente nel maggio del 2017 dopo 7 anni di detenzione, previa commutazione della sua pena, per volere di Barack Obama nella sua ultima settimana in ...