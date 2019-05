Canottaggio | Coppa del Mondo Plovdiv 2019 | concluse le batterie del mattino Ecco i primi

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019) A, in Bulgaria, è scattata stamane ladeldi: nella prima sessione in acqua gli equipaggi di undici specialità (dieci delle quali olimpiche) per leche, a seconda del numero degli iscritti, hanno promosso in finale o in semifinale le imbarcazioni più veloci. Nel due senza femminile passano alla finale di domenica Cina 2 e USA 1, con il miglior crono cinese di 7’07″79, mentre gli altri equipaggi andranno ai ripescaggi. Nel due senza maschile vanno in finale Croazia, Bielorussia, Serbia 1 e Spagna, col miglior tempo serbo in 6’26″90. Nel doppio femminile all’atto conclusivo vanno Cina 1, che vince la selezione interna col miglior crono in 7’01″19 e la Polonia, mentre nel doppio maschile invece ci sarà un turno in più, infatti vanno in semifinale i tre equipaggi cinesi, i due polacchi, i due magiari, la ...

