romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Roma –12 maggio la manifestazione ‘Via Libera’ non avra’ piu’ luogo. L’evento e’ stato annullato per le previste avverse condizioni meteo. Cosi’ in un comunicato il. L'articolo‘Via Libera’perproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : #Campidoglio: annullata ‘Via Libera’ causa maltempo previsto per domenica: Roma – Domenica… -