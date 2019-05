Borsa | Tokyo | apertura in lieve rialzo

Borsa. Tokyo apre in positivo a +0 - 22% : 03.26 La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana con un tentativo di recupero, mentre non si attenuano le speranze degli investitori per il raggiungimento di un accordo sul commercio internazionale tra Cina e Usa per evitare l'entrata in vigore di nuovi dazi. Il Nikkei avanza dello 0,22% a quota 22.447,16, aggiungendo 43 punti. Sul mercato dei cambi continua la fase di rivalutazione dello yen, sul dollaro a 109,80 e sull'euro a ...

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 43% - : ANSA, - Tokyo, 9 MAG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in ribasso, con gli investitori che guardano agli sviluppi sui negoziati tra Cina e Stati Uniti per la risoluzione delle dispute commerciali ...

Borsa. Tokyo cede lo 0 - 43% in apertura : 02.52 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in ribasso, con gli investitori che guardano agli sviluppi sui negoziati tra Cina e Stati Uniti per la risoluzione delle dispute commerciali ed evitare l'applicazione di nuovi dazi. Il Nikkei cede lo 0,43% scendendo ai minimi in 5 settimane, a quota 22.508,79, perdendo 93 punti. Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la manovra di rivalutazione sul dollaro poco sopra a 110e sulla moneta unica a 123,20.

Borsa : Asia in difficoltà - Tokyo -1 - 46% : ANSA, - MILANO, 8 MAG - Seduta difficile per le borse di Asia e Pacifico dopo il dato sulle esportazioni cinesi in aprile, -2,7%,, che ha risentito della guerra sui dazi con gli Usa, con le ultime ...

La Borsa di Tokyo chiude in forte ribasso - Nikkei -1 - 43% : Roma, 8 mag., askanews, - Chiusura in forte ribasso per la borsa di Tokyo, sotto pressione per la guerra dei dazi tra Usa e Cina. Il Nikkei ha ceduto l'1,43%, a 21.589 punti. 8 maggio 2019 Diventa fan ...

Borsa. Tokyo perde l'1 - 41% in apertura : 04.01 La Borsa di Tokyo apre le contrattazioni col segno meno in scia alla pesante correzione registrata nella notte dagli indici azionari statunitensi, mentre rimangono le distanze tra Pechino e Washington per il raggiungimento di un accordo sul commercio internazionale per evitare l'applicazione di nuovi dazi. Il Nikkei perde l'1,41% a quota 22.615,08, lasciando sul terreno 308punti. Sul mercato valutario lo yen si va rafforzando sul dollaro ...

Giù la Borsa di Tokyo. Senza direzione il resto dell'Asia : Seduta debole per la borsa di Tokyo , che rimasta chiusa ieri, 6 maggio 2019, per festività recupera oggi le pesanti flessioni registrate sui mercati finanziari per l' acuirsi delle tensioni ...

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 62% - : ANSA, - Tokyo, 26 APR - La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in calo, in scia ai segnali misti dagli indici Usa e prima della lunga pausa festiva che prevede l'abdicazione dell'...

Borsa di Tokyo in frazionale rialzo. Bank of Japan ferma : Nessuna sorpresa dalla Bank of Japan ; l'istituto centrale giapponese ha confermato la politica monetaria e ha ribadito che i tassi di interesse resteranno agli attuali livelli almeno fina alla ...

Borsa : Tokyo - apertura piatta - -0 - 08% - : ANSA, - Tokyo, 25 APR - La Borsa di Tokyo è invariata a inizio di contrattazioni dopo i segnali misti che arrivano fin qui dalla stagione delle trimestrali negli Stati Uniti e la progressiva ...

