Amici | ritorna Emma Marrone

Anticipazioni Amici 18 sesta puntata : Valentina ritorna in gara dopo l'eliminazione : Il regolamento di Amici 18 continua ad essere modificato ogni settimana e anche per la sesta puntata di sabato prossimo sono in arrivo delle novità importanti. Nel dettaglio, infatti, le Anticipazioni ufficiali che arrivano dal talent show di Maria de Filippi rivelano che assisteremo al ritorno di Valentina , la ballerina della squadra blu la quale è stata eliminata la scorsa settimana dopo aver perso la sfida diretta contro il cantante Mameli ...

Emma Marrone ritorna ad Amici come coach? La sorpresa : Emma Marrone al posto di Ricky Martin? La cantante potrebbe ritornare ad Amici 18 Chi sarà il nuovo coach di Amici 2019? Sappiamo per certo che Ricky Martin non sarà presente nella quinta puntata del Serale e che sicuramente ci penserà un altro volto noto a ricoprire il suo posto. Molti pensano che possa ritornare […] L'articolo Emma Marrone ritorna ad Amici come coach? La sorpresa proviene da Gossip e Tv.