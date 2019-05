Ultime Notizie Roma del 09-05-2019 ore 08 | 10

romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2019)Daily News radiogiornale Giovedì 9 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio conti chiude il caso Siri con la revoca del sottosegretario nessun voto in consiglio dei ministri ma fiducia al premier e la vittoria degli onesti esulta Di Maio non faccio cadere il governo per questo assicura Salvini indagato per abuso d’ufficio Intanto il governatore del vista Fontana nell’ ambito dell’ inchiesta tangenti in Lombardia il taglio dei parlamentari esagera camera il via libera definitivo urla insulti contro la raggi ieri a Casal Bruciato Dov’è la sindaca diha diritto alla casa popolare per una famigliaprima gli italiani poi gli altri la critica però Di Maio la famiglia nomade stata invitata per un incontro stasera con Papa Francesco che questa mattina in Vaticano preghiera con le comunità Rom e Sinti si apre oggi il salone del ...

