Saurino | la stima nei confronti di Lino Guanciale | ' È un fratello maggiore'

(Di giovedì 9 maggio 2019) Sabato 4 maggio Gianmarco, protagonista della longeva serie televisiva 'Che Dio ci aiuti', ha rilasciato un'intervista alla trasmissione 'Verissimo' dove ha parlato di molte tematiche. L'attore ha parlato del momento importante nella sua carriera lavorativa in quanto ha ottenuto un grande successo grazie all'interpretazione dell'avvocato Nico Santoapolo nella fiction Rai. Nel corso di questi anniè divenuto un personaggio chiave di questo prodotto televisivo, se si considera che c'è stata l'uscita di scena da parte di alcuni attori. L'attore in questa stagione ha preso parte a due fiction di successo molto seguite dal pubblico, come Che Dio ci aiuti 5 e 'Non dirlo al mio capo 2'. Gianmarcoha avuto modo di ritrovare il collegacon il quale ha condiviso il set di Che Dio ci aiuti. L'avezzanese ha lasciato la serie per impegnarsi in altri progetti ...

