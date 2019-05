Piazza Nazionale | i clan si ritirano | spariti contrabbandieri e pusher

Sparatoria a Piazza Nazionale - ancora critiche le condizioni del polmone sinistro di Noemi : piazza Nazionale - La piccola Noemi 'nella giornata di oggi è stata sottoposta ad una nuova Tac polmonare con contrasto che ha evidenziato una buona funzionalità del polmone destro mentre permangono ...

Napoli - dopo la sparatoria il killer scavalca la piccola Noemi. Le immagini dell’agguato di Piazza Nazionale : Il killer insegue la vittima designata, spara tra la folla e poi scavalca per due volte il corpo della piccola Noemi, ferita ai polmoni e riversa sull’asfalto. Sono le immagini choc di un video – pubblicato dal sito Sìcomunicazione – che riprende la scena della sparatoria a Napoli in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina di 4 anni. (immagini concesse da Sicomunicazione.net) L'articolo Napoli, dopo la ...

Agguato a Napoli in Piazza Nazionale : come sta la bambina colpita : Agguato a Napoli in Piazza Nazionale: come sta la bambina colpita Da Milano a Napoli si continua purtroppo a sparare per strada. È stato quasi certamente un Agguato legato agli ambienti della camorra quello per il quale una bambina di 4 anni rischia in queste ore la vita. Si tratta della innocente vittima rimasta coinvolta con altre persone nell’Agguato consumatosi venerdì 3 maggio intorno alle ore 17 in centro a Napoli. Precisamente ...

