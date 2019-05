Mercato Napoli – Il punto su Simone Verdi

CorSport : il Mercato del Napoli si gioca su più fronti : La nuova strategia del Napoli parte tutta dal “listone”, scrive oggi il Corriere dello Sport; chiusa nei cassetti di Ancelotti, la lista dei giocatori che il Napoli sta osservando per il prossimo mercato per dare una marcia in più alla squadra. Restano i punti fermi Trippier e Harnandez, ma la lista è davvero lunga, tenuto anche conto dell’esperienza mondiale dell’allenatore. Ma non bisogna farsi illusioni, il passo non ...

Radio Kiss Kiss - De Maggio fa il punto sul Mercato del Napoli : trattative e cessioni : Walter De Maggio sul mercato del Napoli Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio è intervenuto nel corso di Radio Goal per parlare del calciomercato azzurro sui possibili acquisti e sulle probabili cessioni. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj è seguito dall’Inter, ma se Sarri dovesse andare alla Roma, l’albanese potrebbe andare anche alla Roma. Trippier piace sia a Napoli che alla Juventus. De Paul pure piace non poco al ...

Mercato Napoli - De Paul ha detto sì : i dettagli dell’affare : Mercato Napoli, De Paul ha detto sì: i dettagli dell’affare Mercato Napoli De Paul| La notizia è di poco fa, Rodrigo De Paul potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha già confermato la sua disponibilità al trasferimento, pronto dunque al grande salto dopo 3 anni all’Udinese. Con 15 milioni il Napoli potrebbe convincere i friulani a ...

Mercato Napoli - De Laurentiis : “Decide tutto Giuntoli. Insigne? Se vuole rinnoviamo a vita” : Mercato Napoli, De Laurentiis: “Decide tutto Giuntoli. Insigne? Se vuole rinnoviamo a vita” Mercato Napoli De Laurentiis| Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport. Vi proponiamo alcuni stralci della intervista in questione: Queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis “Siamo dietro alla Juventus? Ci siamo permessi di battere società che ...

Napoli - ecco il tesoretto per il Mercato : 80 milioni subito disponibili : Secondo la Gazzetta dello Sport : 'C'è un tesoretto che il Napoli ha sparso un po' in giro per l'Italia. Un fondo sostanzioso, che si aggira intorno agli 80 milioni di euro, ed è costituito dal valore di alcuni giocatori che ...

CalcioMercato Napoli - la trattativa Lozano si complica : il messicano avrebbe avuto un ripensamento sulla scelta - il retroscena : Calcio mercato Napoli , si complica l'affare Lozano L'edizione odierna delle Gazzetta dello Sport al momento si dice pessimista sull'arrivo di Hirving Lozano in maglia azzurra: 'Per l'attaccante ...

CalcioMercato Napoli - Il Mattino : “Lozano pista raffreddata ma non tramontata : 3 ostacoli da superare” : Calciomercato Napoli, Il Mattino aggiunge nuovi dettagli sull’affare Lozano Calciomercato Napoli. Hirving Lozano, attaccante messicano del Psv, è tra gli obiettivi più ambiti dal Napoli, ma la trattativa non sembra affatto facile per alcune difficoltà legate a ingaggio e concorrenti. Oltre alll’infortunio al ginocchio subito dal giocatore nelle scorse settimane. Ne parla l’edizione odierna de ‘Il ...

CalcioMercato - le strategie del Napoli : da Insigne a Lozano e Trippier : Dubbi, certezze e obiettivi. Così va il mercato. Anche quello del Napoli. Ufficialmente cominciato la scorsa settimana dopo l'aritmetico approdo in Champions e subito entrato nel vivo con l'incontro ...

Il Napoli su Diego Costa : il calcioMercato si accende in casa partenopea : Diego Costa acCostato al Napoli, Giuntoli lavora con l’Atletico Madrid per un prestito con diritto di riscatto Carlo Ancelotti starebbe provando a portare al Napoli un centravanti del calibro di Diego Costa. L’indiscrezione, rilanciata dalla Gazzetta dello sport, ha fatto subito il giro d’Europa trovando prime conferme. Il calciatore è infatti allettato dall’ipotesi di giocare per Ancelotti e Giuntoli starebbe ...

Mercato Napoli - Il Roma rivela : “Questi i cinque acquisti chiesti da Ancelotti!” : CalcioMercato Napoli, Ancelotti chiede cinque rinforzi a De Laurentiis Calcio Mercato Napoli, secondo Il Roma, Carlo Ancelotti ha chiesto ben cinque rinforzi al ds. Cristiano Giuntoli e al presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto riportato sulle colonne de Il Roma: “L’unico in bilico, a questo punto, sembra essere Marques Allan. Dovrebbero essere cinque i rinforzi richiesti direttamente dall’allenatore: due terzini, un ...

CalcioMercato - Tmw – Psg-Napoli - in arrivo offerta da capogiro per De Laurentiis! I dettagli : Il PSG pronto a tornare alla carica per Allan e Koulibaly Calcio mercato Napoli – Allan e Koulibaly, i due gioielli azzurri continuano ad essere gli obiettivi del Paris Saint-Germain che, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo. Il Psg, vede in Kalidou Koulibaly il sostituto ideale dell’ormai trentacinquenne Thiago Silva che è alle prese con diversi problemi di natura ...

Napoli - la voce di calcioMercato per il prossimo attaccante di Ancelotti : arriva Diego Costa : Circola il nome di Diego Costa tra gli osservatori del calciomercato per il futuro attacco del Napoli di Carlo Ancelotti. Nonostante la presenza accertata di Milik, la società di Aurelio De Laurentiis sta lavorando per dare all'allenatore un attaccante di livello internazionale. Dal fronte Atletico

Mercato Napoli - rifiuto di Giuntoli per Diego Costa : la situazione : Mercato Napoli, rifiuto di Giuntoli per Diego Costa: la situazione Mercato Napoli Diego Costa| Continuano arrivare conferme su quelli che saranno alcuni dei movimenti del Napoli in occasione della sessione estiva del calcioMercato. Quasi sicuramente gli azzurri decideranno di non puntare su centravanti di peso, come ad esempio Diego Costa. Nelle ultime ore il nome dell’attaccante spagnolo è stato acCostato in maniera abbastanza ...

Mercato Napoli - Trippier si avvicina : proposto Diawara come contropartita tecnica : Mercato Napoli, Trippier si avvicina: il piano di Giuntoli Mercato Napoli Trippier| Il Corriere Dello Sport, nell’edizione odierna, parla chiaro: Trippier può realmente diventare un calciatore del Napoli per quanto riguarda la prossima stagione. Il terzino inglese del Tottenham sta pensando seriamente di trasferirsi in azzurro e dire dunque addio alla Premier League. Il 28enne non vuole rinnovare con gli Spurs e pare abbia ...