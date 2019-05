La terra trema vicino a Gorizia

Beppe Grillo - la deriva estrema : 'Cervelli che non fuggono'. Disastro : sta pure con i terrapiattisti : La speranza è che si tratti di una provocazione, memore dei bei tempi in cui faceva solo satira e non politica, e che magari Grillo vada davvero a Palermo per sbertucciarli un po'. Il timore, vista l'...