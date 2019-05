Incidente a Bari | taxi contro tir | 3 morti | tra cui l’ex console brasiliano a Milano e la

Incidente mortale su autostrada A14 : 2 vittime/ Bari - un poliziotto ferito gravemente : Incidente stradale in A14: morti un uomo e una donna, gravemente ferito ma non in pericolo di vita un poliziotto , giallo sulla dinamica.

Bari - Incidente mortale nella notte : perdono la vita due ragazzi di 18 e 20 anni : Ancora sangue sulle strade pugliesi: la scorsa notte altri due giovanissimi ragazzi hanno perso la vita in un tremendo incidente stradale avvenuto alle porte di Bitonto, non lontano dal capoluogo di regione, Bari, sulla strada per Palo del Colle. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, in queste ore al vaglio dei Carabinieri. La Fiat Punto Evo sulla quale viaggiavano i tre giovani, due ragazzi e una ragazza, ha sfondato il guard rail ad ...