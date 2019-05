Gossip U&D | Pamela e Stefano si sono lasciati e lei dice | ' I sospetti erano fondati'

Gossip - Emanuele Trimarchi di U&D sulle agenti di Pamela Prati : 'Mi hanno rovinato' : Il settimanale "Chi", nel suo numero che uscirà mercoledì 8 maggio, ha raccolto lo sfogo di un personaggio famoso che in passato ha avuto a che fare con le due contestate agenti di Pamela Prati. Stiamo parlando di Emanuele Trimarchi, un ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le quali l'avrebbero seguito per circa un anno con la loro agenzia, causandogli ...

Gossip U&D - Francesco Chiofalo sull'amore con Antonella : 'Stanchi di vivere nell'ombra' : Dopo settimane di Gossip e paparazzate, Francesco Chiofalo ha finalmente svelato l'identità della sua nuova fidanzata: lei è Antonella Fiordelisi, una bella ragazza napoletana che ha partecipato sia a Temptation Island che a Uomini e Donne. Il romano ha raccontato al magazine della trasmissione che la storia d'amore che sta vivendo è solida e lo rende felice. Dopo essere stato accostato a Federica Spano, ex corteggiatrice di Andrea Cerioli, ...

Gossip U&D - Luigi e Irene replicano a Sperti : “Possiamo dirgli che…” : Uomini e Donne, Luigi e Irene a Gianni Sperti: “La gastrite è passata!” Di certo Gianni Sperti non le manda a dire e in una delle puntate del Trono Classico di Uomini e Donne dove erano ospiti Luigi Mastroianni e Irene Capuano aveva detto che se il loro non era amore, allora era una gastrite. Ebbene, nell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine la coppia nata alla corte di Maria De Filippi ha voluto replicare a ...

Gossip U&D : Paola Frizziero ha detto sì - Luigi e Irene innamorati su Instagram : Sono alcuni protagonisti del passato di Uomini e Donne ad aver catturato l'attenzione del Gossip in queste ore: l'ex corteggiatrice e tronista Paola Frizziero, ad esempio, è finita su tutti i siti per essere convolata a giuste nozze proprio nella giornata di ieri. Irene Capuano, invece, ha stupito tutti facendo una romantica dedica al suo Luigi Mastroianni su Instagram per i loro primi due mesi insieme. Paola Frizziero si è sposata: le foto con ...

Gossip U&D - Valentina Galli si sfoga sul rapporto con Flavio : 'Stufa di calunnie gratuite' : Durante la puntata del Trono Classico, che è andata in onda il 24 aprile, Giulia Cavaglià ha tirato in ballo Valentina Galli e un presunto rapporto più che amichevole che avrebbe con un suo corteggiatore. Prima che Flavio Barattucci si eliminasse da Uomini e Donne, la tronista ha insinuato dei dubbi sul suo legame con l'ex spasimante di Luigi Mastroianni. Quest'ultima, attraverso il suo profilo Instagram, si è difesa dalle accuse definendo ...

Gossip U&D : Manuel - spasimante di Giulia - sarebbe stato visto vicino a un'altra in disco : Cosa ci faceva Manuel Galiano pericolosamente vicino ad una ragazza che non è Giulia Cavaglià l'altra sera? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e Donne da quando sul web hanno iniziato a circolare alcune "foto rubate" al Just Cavalli di Milano. Stando a quello che raccontano alcuni curiosi presenti alla serata, il corteggiatore della torinese si sarebbe scambiato baci e abbracci con una persona, ma c'avrebbe provato anche ...

Gossip U&D - Mario Serpa non andrà alle nozze di Clarissa e Federico : 'Ho meglio da fare' : Un paio di risposte che Mario Serpa ha dato ai fan su Instagram, hanno catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip: l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha spiazzato tutti svelando che non parteciperà alle nozze di due suoi amici. Stiamo parlando di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che il prossimo 30 maggio si sposeranno a Caserta a meno di tre anni di distanza dalla scelta. Nonostante abbiano condiviso l'esperienza nel ...

Gossip U&D - Ignazio Moser : 'Ho sentito Angela Nasti al telefono' - Luca Daffrè in imbarazzo : Risale a poche ore fa, una diretta Instagram nella quale Ignazio Moser potrebbe essersi lasciato sfuggire qualcosa di molto importante. Mentre era in auto con Cecilia Rodriguez e Luca Daffrè, il bel ciclista ha confessato di trovare Angela Nasti molto carina e dolce, e di avere quest'idea di lei dopo averci parlato al telefono. Il corteggiatore di Uomini e Donne ha immediatamente richiamato l'amico, facendogli capire che non avrebbe dovuto ...

Gossip U&D - Fabrizio smaschera la redazione : 'Hanno paura - ti spremono come un limone' : I colpi di scena a Uomini e donne non finiscono mai e nel corso delle ultime settimane abbiamo visto che è arrivato in studio il cavaliere Fabrizio, un attraente 42enne il quale ha spiazzato tutti nel momento in cui ha confessato di voler approfondire la conoscenza con Gemma Galgani, rivelando di essere attratto dalla dama torinese (nonostante la sostanziale differenza d'età) e di volerla conoscere meglio fuori dagli studi televisivi. Tuttavia ...

Gossip U&D : Andrea Damante torna in studio ma i fan lo trovano cambiato - ipotesi 'ritocco' : Oggi è andata in onda una puntata di Uomini e Donne che ha avuto come ospite Andrea Damante; oltre ad apprezzare la bellezza dell'ex tronista, alcuni spettatori hanno notato qualcosa di diverso soprattutto nel suo viso. Sui social network, c'è stato chi si è chiesto se il dj fosse ricorso alla chirurgia estetica: tra questi, c'è chi ha addirittura scherzato sulle eventuali punturine che il ragazzo si sarebbe fatto per apparire più bello. Nessun ...

Gossip U&D - la presunta fidanzata di Fabrizio : 'In tv non per visibilità - ma per aiutarmi' : Si sta alzando un grande polverone attorno ad uno dei più recenti protagonisti di Uomini e Donne: Fabrizio Cilli, il 42enne che si è presentato in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani. Nelle ultime ore, in rete ha iniziato a circolare uno sfogo che il toscano ha avuto su Facebook dopo essere stato eliminato dal Trono Over: alle parole poco carine che il cavaliere ha detto sulla trasmissione Mediaset, si sono aggiunte anche quelle di ...

Gossip U&D : Francesco Chiofalo si sarebbe fidanzato con Federica - 'non scelta' di Cerioli : All'inizio del 2019, Francesco Chiofalo è finito al centro dell'attenzione mediatica a causa del tumore al cervello che gli era stato diagnosticato, e che i medici hanno rimosso con successo al termine di un lungo intervento chirurgico. Oggi, a distanza di qualche tempo, i siti di Gossip sono tornati ad occuparsi dell'ex protagonista di Temptation Island per una bella novità che riguarderebbe il suo privato. Qualche giorno fa il 30enne romano ha ...

Gossip U&D - Ludovica Valli si è rifatta il naso? I fan su Instagram : 'Non sembri tu' : Non accennano a placarsi le polemiche social su Ludovica Valli: in questi giorni, infatti, la ragazza è stata prima accusata di aver copiato il primo look di Giulia De Lellis per il Coachella e poi di essesi rifatta il naso. I più attenti utenti di Instagram, infatti, nelle ultime ore hanno notato che il profilo dell'ex tronista di Uomini e Donne è un po' meno pronunciato del solito: secondo molti, dunque, la giovane avrebbe nuovamente fatto ...

Gossip U&D : Giulia De Lellis e Andrea Damante in silenzio dopo la foto dell'abbraccio : Il fine settimana appena trascorso è stato all'insegna dei look stravaganti e dei Gossip che sono arrivati direttamente dall'America: a Palm Springs, infatti, è andato in scena il festival del Coachella, al quale hanno partecipato molti vip di casa nostra. E proprio nella vasta location desertica dove si tiene ogni anno quest'evento musicale è stata scattata una foto che sta facendo tanto discutere: quella in cui Giulia De Lellis e Andrea ...