Giro | Viviani mio avversario sarà Gaviria

FOTO Elia Viviani indossa una nuova maglia tricolore per il Giro d’Italia : “Un simbolo per il nostro ciclismo” : nuova maglia tricolore per Elia Viviani in occasione del Giro d’Italia 2019. Il Campione d’Italia indosserà una casacca speciale realizzata dalla Vermarc appositamente per la Corsa Rosa. Si tratta di un modello a strisce verticali proprio come la nostra bandiera nazionale: verde-bianco-rosso totale sul petto mentre la maniche sono bianche, il tricolore è presente anche in fondo ai calzoncini per un completo che celebra al meglio il ...

Giro d’Italia 2019 – Viviani concentratissimo - l’azzurro guarda già alla seconda tappa : “Nibali passerà vicino alla sua vecchia casa - ma…” : Le sensazioni di Elia Viviani alla vigilia della prima tappa del Giro d’Italia: le parole del ciclista italiano della Quick Step Partirà sabato a Bologna l’edizione 102 del Giro d’Italia: si comincia con una cronometro individuale, ma c’è chi già ha fatto la ricognizione sul circuito della seconda tappa, da Bologna a Fucecchio. Stiamo parlando di Elia Viviani, che vorrà sicuramente ripetere l’ottima ...

Giro d’Italia 2019 – Il Team Ineos punta tutto su Sivakov - Viviani e Jungels alfieri della Quick-Step : Landa guida la Movistar : Novità importanti per queste tre importanti squadre, che puntano ovviamente al successo in questa edizione del Giro d’Italia Il Giro d’Italia 2019 è ormai alle porte, l’adrenalina inizia a salire e il countdown è quasi terminato. Le squadre iscritte stanno ufficializzando i propri roster, regalando molte sorprese. Il Team Ineos deve fare a meno di Egan Bernal per infortunio e di Gianni Moscon, che si concentrerà invece ...

Giro d’Italia : doppio leader per la Deceuninck Quickstep - Viviani con un treno fortissimo : Sull’onda di una prima parte di stagione sontuosa la Deceuninck Quickstep è pronta a sbarcare al Giro d’Italia con grandi ambizioni. La squadra belga si preannuncia il punto di riferimento per le tappe da volata, sia per la presenza di Elia Viviani, quattro volte vincitore nella scorsa edizione, che per il gruppo al suo fianco. Il velocista veronese avrà infatti un treno di prim'ordine a guidarlo negli sprint, certamente il migliore tra quelli ...

Giro di Romandia - Elia Viviani dà forfait : “brutta influenza - mi preparo per il Giro d’Italia” : Elia Viviani lascia il Giro di Romandia a causa dell’influenza, pensando adesso solo al Giro d’Italia Elia Viviani lascia il Giro di Romandia. Il ciclista italiano, alle prese con una brutta influenza, ha deciso di dare forfait per prepararsi al meglio al Giro d’Italia, come rivelato dallo stesso Viviani alla Gazzetta dello sport: “Ho provato ad andare avanti qualche giorno perché era importante fare un bel blocco ...

Giro d’Italia 2019 : Elia Viviani il punto di riferimento per le volate. Il veronese deve riscattare una primavera non esaltante : Il tricolore sulle strade del Giro d’Italia, niente di più bello da vedere, ancor di più se salirà (magari spesso e volentieri) sul gradino più alto del podio. Sarà ovviamente Elia Viviani uno dei fari per il Bel Paese nella Corsa Rosa che scatterà il prossimo 11 maggio da Bologna. Il capitano della Deceunick Quick-Step sarà ovviamente il punto di riferimento per le volate: il livello raggiunto è al top mondiale e, viste alcune assenze, ...

Giro di Romandia 2019 : ultimo test prima del Giro d’Italia. Presenti Primoz Roglic ed Elia Viviani : Passa dalla Svizzera l’ultimo appuntamento di preparazione in vista del Giro d’Italia 2019 che scatterà l’11 maggio in quel di Bologna. Come di consueto ci si sposta in terra elvetica, per il Giro di Romandia, dopo le Classiche delle Ardenne: breve corsa a tappe che anticipa il primo grande Giro stagionale. Si comincia domani, martedì 30 aprile, ultima tappa in programma domenica 5 maggio. Percorso Sei le frazioni, tra le quali ...

Giro di Romandia 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Elia Viviani e Geraint Thomas : Si svolgerà da martedì 30 aprile a sabato 5 maggio il Giro di Romandia 2019, uno degli ultimi appuntamenti del calendario ciclistico internazionale prima dell’inizio del Giro d’Italia 2019. La corsa a tappe che si disputa sul suolo svizzero propone un tracciato particolarmente interessante con due cronometro e quattro tappe in linea, per un totale di sei frazioni. Tra gli uomini più attesi spiccano lo sloveno Primoz Roglic ...