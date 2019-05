Di Maio: crisi solo in caso corruzione

AndreaMarcucci : La farsa continuerà anche in Consiglio dei Ministri. Salvini e Di Maio si conteranno su #Siri ma l'esito è scontato… - Agenzia_Ansa : #Governo, #Conte pronto a 'dimettere #Siri', #Salvini vede rottura. Guerra in Cdm ma ora no crisi. Di Maio duro su… - M5S_Camera : Grazie al decreto firmato dal ministro Di Maio, Torino e i 120 comuni del territorio ora rientrano tra le aree di c… -

"Salvini la smetta di prenderla sul personale, come sulSiri, è il momento di sederci intorno a un tavolo e affrontare una serie di temi". Lo ha detto Dia Radio Anch'io, che poi ha citato salario minimo e flat tax. "Gli italiani sono stanchi didi governo minacciate sulla qualunque. Per me il governo va insu untema,la". Irritato per la visita di Raggi ai rom assegnatari di una casa popolare?"Nulla di tutto questo".Quanto alla lotta alla droga: certamente, ma anche alla mafia.(Di giovedì 9 maggio 2019)